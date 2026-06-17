RC Lens : le bras droit de Pierre Sage fait ses adieux à Bollaert !

Le départ de Pierre Sage vers Crystal Palace ne concerne pas seulement l’entraîneur principal du RC Lens. Son premier adjoint, Jamal Alioui, va lui aussi quitter l’Artois pour poursuivre l’aventure en Premier League. Une page se tourne donc également pour un membre du staff qui avait su marquer les esprits par son énergie et sa présence au quotidien.

Avant de rejoindre l’Angleterre, Jamal Alioui a tenu à adresser un message aux supporters lensois sur son compte X. Un message simple, mais chargé de reconnaissance envers un public qu’il n’a visiblement pas oublié.

Jamal Alioui suit Pierre Sage à Crystal Palace

L’information était attendue : Jamal Alioui va accompagner Pierre Sage dans son nouveau défi à Crystal Palace. Les deux hommes se connaissent bien, puisqu’ils avaient déjà travaillé ensemble à l’Olympique Lyonnais avant de se retrouver au RC Lens.

À Lens, Alioui occupait le rôle de premier adjoint. Un rôle parfois discret médiatiquement, mais essentiel dans le fonctionnement d’un staff. Très actif lors des séances d’entraînement et visible sur le bord du terrain pendant les matchs, il contrebalançait parfaitement le calme et la sobriété de Pierre Sage.

Son départ confirme donc que Crystal Palace ne récupère pas seulement un entraîneur, mais bien une partie de son équipe de confiance.

Un message classe pour le public lensois

Avant de tourner la page, Jamal Alioui a tenu à remercier les supporters du RC Lens. Sur son compte X, l’ancien adjoint des Sang et Or a publié un message plein de respect pour le peuple lensois :

“Comme vous avez pu le lire dans différents médias, je rejoins Pierre Sage à Crystal Palace. Avant de tourner cette page, je tenais à adresser un immense merci au public lensois. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité font de Bollaert un lieu unique. Merci pour tout.”

Des mots qui devraient toucher les supporters lensois. Car même si son passage dans l’Artois n’aura pas duré plusieurs années, Jamal Alioui semble avoir rapidement compris ce que représente Bollaert et l’attachement unique qui lie le club à son public.

Une énergie remarquée à Lens

Jamal Alioui n’était pas forcément le visage le plus exposé du projet lensois, mais il n’est pas passé inaperçu. Ceux qui suivaient les entraînements ou observaient le banc pendant les rencontres ont rapidement noté son implication, son énergie et sa capacité à vivre les matchs avec intensité.

Dans un staff, ce type de profil compte énormément. Là où Pierre Sage affichait souvent une forme de calme et de maîtrise, Alioui apportait une autre énergie, plus expressive, plus visible.

Ce duo avait trouvé un équilibre. Et c’est aussi cet équilibre que Crystal Palace semble vouloir récupérer.

Bollaert salué une dernière fois

Dans son message, Jamal Alioui insiste sur trois mots forts : passion, ferveur et fidélité. Trois termes qui résument parfaitement l’identité du RC Lens et de son public.

Bollaert-Delelis reste l’un des stades les plus marquants de France, et les membres du staff lensois ne restent jamais insensibles à cette atmosphère. Alioui ne fait pas exception. Son message sonne comme un vrai signe de respect envers les supporters qui accompagnent le club, quelles que soient les périodes.

Une nouvelle page s’ouvre en Premier League

Le RC Lens perd donc un membre important du staff de Pierre Sage. Pour Jamal Alioui, l’aventure va désormais se poursuivre en Angleterre, dans l’un des championnats les plus exigeants du monde.

À Crystal Palace, il retrouvera Pierre Sage avec l’objectif d’installer leurs méthodes et de réussir un nouveau défi. Mais avant de regarder vers la Premier League, l’adjoint a pris le temps de saluer Lens.

Une sortie sobre, élégante et respectueuse. À l’image d’un passage qui, même court, aura laissé une trace dans le quotidien des Sang et Or.