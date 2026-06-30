Le Stade de Reims, très actif en ce début de mercato estival, commence à poser les jalons de la saison prochaine en Ligue 2.

Le Stade de Reims n’a pas l’intention de s’éterniser en Ligue 2 et affiche déjà de grandes ambitions pour envoyer un message fort à ses futurs concurrents, dont l’ASSE et le FC Nantes.

Le Stade de Reims a des ambitions débordantes

Très actif sur le marché des transferts, Reims séduit déjà les observateurs. À Nantes, Emmanuel Merceron n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme devant le mercato mené par les dirigeants rémois : « Reims est en train de se faire une bien belle équipe ! Qu’elle va être dure cette saison… » Présent sur Ici Champagne-Ardenne à l’occasion de la reprise de l’entraînement, le président Jean-Pierre Caillot a lui aussi affiché sa confiance dans le nouveau projet sportif.

Après une saison qu’il considère comme l’une des plus grandes déceptions de son mandat, le dirigeant assume un changement de cap avec la nomination de Nicolas Usaï sur le banc rémois : « La Ligue 2 est un championnat très particulier, et je pense qu’avoir quelqu’un qui avait une grande expérience dans ce championnat, c’était un plus pour mettre en musique les bons joueurs qu’on va lui donner. »

Usaï a déjà révolutionné le club en L2

Jean-Pierre Caillot n’a pas caché que le choix de Karel Geraerts ne correspondait finalement pas au projet du club : « J’en ai eu la saison dernière, je ne m’en cache pas. Très clairement, une des plus grosses déceptions en 25 ans de présidence. Je ne dis pas que l’entraîneur est responsable de tout, j’ai aussi ma part de responsabilité. Mais il ne correspondait pas à notre projet. »

Le président rémois se montre en revanche beaucoup plus optimiste concernant Nicolas Usaï, dont il apprécie particulièrement le travail avec les jeunes joueurs : « Cette année, je ressens beaucoup de positif par rapport à cet entraîneur et la façon dont il a envie de travailler avec les jeunes, ce qui correspond bien à notre projet. » Avec un effectif en pleine reconstruction, un recrutement ambitieux et un entraîneur parfaitement rompu aux exigences de la Ligue 2, le Stade de Reims s’annonce comme un sérieux prétendant à la remontée. Un avertissement qui ne laissera certainement pas indifférents l’ASSE, le FC Nantes et tous les candidats à l’accession.