Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Annoncé parmi les prétendants de Djylian N’Guessan (ASSE, 17 ans) sur ce mercato estival, l’Eintracht Francfort aurait finalement changé de priorité.

Le mercato de Djylian N’Guessan pourrait connaître un sérieux tournant. Considéré comme l’un des plus grands espoirs de l’ASSE, l’attaquant de 17 ans était suivi avec attention par plusieurs clubs européens, dont l’Eintracht Francfort.

Francfort lâche N’Guessan

Mais la tendance semble évoluer. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg, le club allemand aurait décidé d’accélérer sur une autre piste offensive. L’Eintracht Francfort serait ainsi en passe de recruter Malik Pimpong, un attaquant de 18 ans, pour un montant estimé entre 2,5 et 3 millions d’euros.

Une opération qui pourrait redistribuer les cartes sur le dossier N’Guessan. Si cette arrivée se confirme, les besoins offensifs du club allemand pourraient être largement couverts, réduisant ainsi les chances de voir Francfort revenir à la charge pour le jeune Stéphanois cet été.

Un coup dur à 4 M€ ?

Pour l’ASSE, cette évolution n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. En l’absence d’une offensive de l’Eintracht, les Verts pourraient conserver plus facilement l’un des plus grands talents de leur centre de formation, appelé à poursuivre sa progression dans le Forez. À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan reste considéré comme un joueur d’avenir, lui qui est estimé à 4 millions d’euros sur la plateforme Transfermarkt.

Son potentiel continue d’attirer les recruteurs européens et rien ne dit que d’autres clubs ne viendront pas rapidement se positionner. Le mercato est encore long et le dossier peut évoluer rapidement. Une chose est sûre toutefois : l’Eintracht Francfort semble désormais avoir trouvé une autre priorité offensive, ce qui éloigne, au moins provisoirement, la piste menant au jeune attaquant de l’ASSE.