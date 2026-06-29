ASSE Mercato : un deuxième jeune débarque chez les pros, c’est un pur stéphanois !

L’ASSE poursuit sa politique de valorisation de son centre de formation. Après avoir fait signer un premier contrat professionnel à l’ailier Medhi Lutin Zidée il y a quelques jours, le club ligérien enregistre désormais la signature de Noah Moulin. À 18 ans, l’attaquant, pur produit de la formation stéphanoise, s’est engagé jusqu’en 2029 avec les Verts, confirmant la volonté de l’ASSE de miser sur sa jeunesse.

Natif de Firminy et originaire de Saint-Romain-les-Atheux, Noah Moulin a grandi avec l’ASSE dans le cœur. Habitué des tribunes de Geoffroy-Guichard dès son plus jeune âge, il découvre le football au Haut Pilat Interfoot avant de rejoindre le centre de préformation stéphanois en catégorie U12, en 2019. Depuis, il n’a cessé de gravir les échelons, confirmant saison après saison les espoirs placés en lui.

Son parcours s’est accéléré lors de l’exercice 2024-2025. Sous les ordres de David Le Moal, il participe activement au magnifique parcours des U17 Nationaux, sacrés champions de leur poule avant de voir leur aventure s’arrêter en quart de finale du championnat face à Strasbourg. Cette saison-là, il goûte également à la Coupe Gambardella en étant surclassé, preuve de la confiance accordée par les éducateurs du club.

Une ascension express pour Moulin à l’ASSE

Mais c’est surtout lors de la saison 2025-2026 que Noah Moulin franchit un véritable cap. Promu directement avec le groupe Réserve après son passage chez les U17, le jeune attaquant s’impose rapidement en National 3 sous les ordres de Sylvain Gibert. Avec 20 rencontres disputées et deux réalisations, il démontre qu’il peut répondre présent face à un football plus exigeant.

Son but inscrit lors de la dernière journée sur la pelouse de Cosne restera comme l’un des moments forts de sa jeune carrière. Décisif dans une rencontre capitale, il contribue au maintien de la réserve stéphanoise en National 3 et confirme tout son potentiel.

Cette progression n’a évidemment pas échappé à la direction sportive. L’ASSE a donc décidé de lui offrir son premier contrat professionnel, le liant désormais au club jusqu’en juin 2029. Une marque de confiance importante pour un joueur dont le profil technique séduit en interne.

Perrin apprécie ses qualités techniques et son potentiel

« Je suis très heureux de signer ce premier contrat dans mon club de cœur. Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu : ma famille, mes proches ainsi que tous les éducateurs qui m’ont accompagné. Je veux désormais continuer à travailler pour avoir un jour la chance d’évoluer avec l’équipe première », a confié le jeune attaquant après sa signature.

Le directeur sportif Loïc Perrin n’a pas caché sa satisfaction. « On souhaitait récompenser Noah pour son évolution sur cette dernière année. C’est un joueur fin, élégant, très bon footballeur, avec un potentiel important. C’est aussi un garçon du coin et nous sommes heureux de le voir poursuivre son aventure dans son club de formation et de cœur. »

Avec les signatures successives de Medhi Lutin Zidée puis de Noah Moulin, l’ASSE confirme sa volonté de construire l’avenir en s’appuyant sur les meilleurs éléments de son centre de formation. Les deux jeunes offensifs incarnent cette nouvelle génération que le club espère voir s’imposer à terme sous le maillot de l’équipe première.