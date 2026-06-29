ASSE Mercato : Kilmer Sports en passe de laisser filer le remplaçant idéal de Larsonneur ?

L’ASSE pourrait bientôt voir une opportunité très intéressante disparaître sur le marché des gardiens. Alors que l’avenir de Gautier Larsonneur reste un sujet sensible dans le Forez, Hervé Koffi semble se rapprocher de l’AJ Auxerre.

Et pour Kilmer Sports, le regret pourrait être immense tant le profil du Burkinabè semblait correspondre à ce que Saint-Étienne pourrait rechercher en cas de départ ou de concurrence renforcée dans les cages.

Auxerre accélère sur Hervé Koffi

Selon Le 10 Sport, l’AJ Auxerre a fait d’Hervé Koffi sa priorité absolue pour renforcer son poste de gardien. Will Still pousserait personnellement pour retrouver un joueur qu’il connaît bien depuis leur passage commun au RC Lens.

Le timing semble idéal pour les Bourguignons. Le prêt de Koffi au LOSC arrive à son terme et le portier de 29 ans apparaît accessible sur le marché. Auxerre pourrait donc réaliser un très joli coup à un poste souvent déterminant pour une saison.

Pour l’ASSE, cette accélération est forcément à surveiller. Koffi représente un profil expérimenté, performant et encore dans une phase très solide de sa carrière.

Les chiffres de Koffi impressionnent

Sur la dernière saison, Hervé Koffi aurait tout simplement affiché des statistiques de très haut niveau. Les données Data’Scout le placent parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1 sur les critères défensifs.

Buts évités, pourcentage d’arrêts, ratio entre les buts encaissés et les xG subis : Koffi se situe dans les tout premiers centiles. Un profil de gardien capable de sauver des points à lui seul et de rassurer une défense parfois sous pression.

Ses sorties aériennes, ses clean-sheets et sa capacité à gagner les duels complètent un tableau très flatteur. Pour un club comme l’ASSE, qui doit trouver de la stabilité et de la sécurité, l’opportunité semblait forcément séduisante.

Un point faible qui peut refroidir

Tout n’est toutefois pas parfait dans le profil d’Hervé Koffi. Sa relance apparaît moins convaincante que ses qualités de pur stoppeur.

Les indicateurs liés aux passes, à la progression du ballon et à la participation à la construction sont nettement plus bas. Une limite importante pour les équipes qui demandent à leur gardien de jouer très haut et de participer activement à la première relance.

Mais dans un système plus direct ou avec une défense capable de sécuriser les premières passes, Koffi peut rester une vraie garantie.

Kilmer Sports risque de manquer une occasion

À l’ASSE, Gautier Larsonneur conserve une place forte. Mais le club pourrait avoir besoin, à moyen terme, d’anticiper l’avenir ou de préparer une solution crédible en cas de mouvement.

Hervé Koffi cochait plusieurs cases : un gardien déjà rodé à la Ligue 1, encore accessible, au sommet de sa forme sur ses qualités de stoppeur et capable d’apporter immédiatement de la concurrence ou une relève solide.

Si Auxerre boucle le dossier, Kilmer Sports devra probablement regarder ailleurs. Et les dirigeants stéphanois pourraient regretter d’avoir laissé passer un des meilleurs gardiens défensifs du championnat.