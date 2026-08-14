FC Nantes Mercato : retournement de situation pour l’avenir de Lepenant

Pisté par l’OGC Nice pour compenser la grave blessure de Laurent Abergel, Johann Lepenant pourrait finalement rester au FC Nantes.

Longtemps cité parmi les priorités de l’OGC Nice, Johann Lepenant semble s’éloigner de la Côte d’Azur. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain après la rupture des ligaments croisés de Laurent Abergel, le Gym avait étudié le profil du milieu du FC Nantes. Mais le coût de l’opération est jugé trop élevé par les dirigeants niçois (7 millions d’euros), qui ont décidé d’explorer une autre option.

Lepenant encore à Nantes… pour l’instant

Selon les informations de L’Équipe, Nice a désormais fait d’Axel Witsel sa priorité. Libre depuis la fin de son aventure à Gérone, l’international belge de 37 ans s’est vu proposer un contrat d’un an, assorti d’une année supplémentaire en option. Son expérience, son leadership et sa capacité à accompagner les jeunes éléments du vestiaire sont particulièrement appréciés par les décideurs azuréens.

Pour le FC Nantes, ce changement de cap est une bonne nouvelle. Alors que Lepenant figurait parmi les profils ciblés par Nice ces derniers jours, la tendance actuelle réduit fortement les chances d’un départ vers les Aiglons. Sauf retournement de situation ou nouvelle offensive d’un autre club, les Canaris pourraient donc conserver un élément important de leur entrejeu à l’approche de la reprise du championnat. Mais le mercato est encore long, et rien ne dit que Lepenant sera encore un joueur du FCN au 1er septembre.