À LA UNE DU 14 AOûT 2026
[21:40]PSG Mercato : une offre XXL se prépare, 50 M€ bientôt dans les caisses ?
[21:20]ASSE : Kilmer (encore) épinglé par les supporters contre Clermont
[21:00]OM : Genesio balance sur Højbjerg et fracasse le choix de ses dirigeants
[20:40]ASSE Mercato : accord imminent pour une pépite au milieu de terrain !
[20:20]RC Lens : la raison inattendue qui aurait privé Thauvin de la Coupe du monde 2026
[20:00]FC Nantes Mercato : retournement de situation pour l’avenir de Lepenant
[19:51]ASSE, FC Nantes : les compos de Cathro et Der Zakarian sont connues
[19:38]OM : naufrage de Balerdi, gros match d’Harit… les enseignements de la défaite contre l’Atlético
[19:20]PSG Mercato : après Torres et Godts, Paris relance un ancien de Ligue 1 à 100 M€
[19:00]ASSE Mercato : après Benfica, un nouveau club fait le forcing pour Stassin !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : retournement de situation pour l’avenir de Lepenant

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 20:00
Johann Lepenant (FC Nantes)

Pisté par l’OGC Nice pour compenser la grave blessure de Laurent Abergel, Johann Lepenant pourrait finalement rester au FC Nantes.

Longtemps cité parmi les priorités de l’OGC Nice, Johann Lepenant semble s’éloigner de la Côte d’Azur. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain après la rupture des ligaments croisés de Laurent Abergel, le Gym avait étudié le profil du milieu du FC Nantes. Mais le coût de l’opération est jugé trop élevé par les dirigeants niçois (7 millions d’euros), qui ont décidé d’explorer une autre option.

Lepenant encore à Nantes… pour l’instant

Selon les informations de L’Équipe, Nice a désormais fait d’Axel Witsel sa priorité. Libre depuis la fin de son aventure à Gérone, l’international belge de 37 ans s’est vu proposer un contrat d’un an, assorti d’une année supplémentaire en option. Son expérience, son leadership et sa capacité à accompagner les jeunes éléments du vestiaire sont particulièrement appréciés par les décideurs azuréens.

Pour le FC Nantes, ce changement de cap est une bonne nouvelle. Alors que Lepenant figurait parmi les profils ciblés par Nice ces derniers jours, la tendance actuelle réduit fortement les chances d’un départ vers les Aiglons. Sauf retournement de situation ou nouvelle offensive d’un autre club, les Canaris pourraient donc conserver un élément important de leur entrejeu à l’approche de la reprise du championnat. Mais le mercato est encore long, et rien ne dit que Lepenant sera encore un joueur du FCN au 1er septembre.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot