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FRANCE

LOSC : Angers renverse Paris et envoie un avertissement avant la reprise

Par Louis Chrestian - 16 Août 2026, 23:09
LOSC : Angers renverse Paris et envoie un avertissement avant la reprise

Premier adversaire du LOSC en Ligue 1, Angers a achevé sa préparation estivale par une victoire renversante contre le Paris FC (3-2). Un dernier test réussi pour le SCO, qui recevra des Lillois désormais prévenus.

Angers retourne une situation mal engagée

Angers a rapidement ouvert le score grâce à un penalty transformé par Amine El Ouazzani (5e). Le Paris FC a toutefois réagi avant la pause par Lassine Sinayoko (35e), puis Luca Koleosho (43e), pour prendre les commandes de la rencontre.

Les hommes de Stéphane Gilli n’ont pas abdiqué. Bané Diatta, quelques heures après la signature de son premier contrat professionnel, a égalisé à la 65e minute. Ousmane Camara a ensuite offert la victoire au SCO d’une tête sur corner (82e), comme le rapporte Le Petit Lillois.

Quatre victoires en cinq matches pour le SCO

Cette victoire confirme la préparation prometteuse des Angevins. Après avoir dominé Les Herbiers (3-1) et Créteil (2-1), ils se sont inclinés contre Le Mans (2-3), avant de battre Lorient (2-1) puis le Paris FC. Soit quatre succès en cinq rencontres avant de retrouver l’élite.

« À chaque fois, on a réussi à élever notre niveau de jeu et à appliquer ce que le coach nous a demandé », a souligné Ousmane Camara dans des propos relayés par Ouest-France. Le défenseur central angevin estime qu’il existe « une vraie adhésion au projet de jeu ».

Un LOSC prévenu, Bouaddi toujours convoité

Le LOSC devra donc se méfier d’une équipe capable de réagir après avoir été menée. Les Dogues ont eux aussi montré du caractère durant leur préparation, en arrachant notamment des nuls contre Hambourg (2-2) et Everton (1-1).

À l’approche de la reprise, l’avenir d’Ayyoub Bouaddi reste donc également surveillé. Sur le terrain, Lille sait déjà que son déplacement à Angers ne ressemblera pas à une simple mise en route.

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