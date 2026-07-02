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FRANCE

OL : Fekir de retour ? Les supporters lyonnais lancent déjà la rumeur !

Par Louis Chrestian - 2 Juil 2026, 09:30
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Libre de tout contrat après son aventure à Al Jazira, Nabil Fekir pourrait bien retrouver l’Europe cet été. Et du côté de Lyon, les supporters rêvent déjà d’un retour de l’enfant prodigue.

L’OL à l’affût des bonnes affaires

L’Olympique Lyonnais s’apprête à vivre un mercato forcément particulier. Avec une masse salariale toujours encadrée par la DNCG, les dirigeants rhodaniens devront se montrer malins pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca sans faire exploser les comptes.

Dans ce contexte, le marché des joueurs libres représente une opportunité idéale. Et un nom bien connu des supporters lyonnais vient justement de s’y ajouter : celui de Nabil Fekir.

L’ancien capitaine de l’OL arrive en fin de contrat avec Al Jazira et peut désormais s’engager gratuitement dans le club de son choix. À 32 ans, le champion du monde 2018 souhaiterait retrouver l’Europe après son passage aux Émirats arabes unis.

Les supporters de l’OL réclament Fekir

Forcément, cette situation n’est pas passée inaperçue chez les fans lyonnais. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters ont lancé l’idée d’un retour de Nabil Fekir entre Rhône et Saône.

« Blague à part, il n’a que 32 ans, si le salaire est jouable il peut revenir », écrit l’un d’eux. « Même en fauteuil je l’accueille les bras grands ouverts », s’amuse un autre. « Il a 32 ans, pourquoi on tente pas ? », « Reviens Nabil ! » ou encore « Pourquoi tu le prends pas à l’OL libre ? » : le mouvement est clairement lancé.

Il faut dire que Fekir garde une place très particulière dans le cœur du public lyonnais. Formé au club, devenu capitaine puis leader technique de l’équipe, il a marqué toute une génération de supporters avant son départ pour le Betis Séville en 2019.

Une belle histoire… mais pas forcément une piste concrète

Sportivement, le profil pourrait intriguer. Libre, expérimenté, attaché à l’OL et potentiellement séduit par un retour dans un environnement qu’il connaît parfaitement, Nabil Fekir coche plusieurs cases. Son passage réussi au Betis lui a également permis de conserver une belle cote en Espagne, où le Racing Santander serait notamment intéressé.

Mais entre le rêve des supporters et une réelle offensive lyonnaise, il y a encore un grand pas. Son salaire, son état physique et surtout l’avis de Paulo Fonseca seront déterminants dans ce dossier.

Pour l’heure, aucun retour n’est annoncé. Mais à Lyon, l’idée de revoir Nabil Fekir porter le maillot de l’OL commence sérieusement à faire son chemin.

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