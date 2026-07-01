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OL Mercato : l’avenir de Tolisso est enfin tranché ! 

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 15:20
Corentin Tolisso (OL)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’OL tient une excellente nouvelle avant la reprise. Corentin Tolisso, annoncé sur le départ ces derniers mois, va finalement poursuivre l’aventure avec son club formateur grâce à une prolongation de contrat.

L’avenir de Corentin Tolisso est désormais scellé. Alors que plusieurs interrogations entouraient encore sa situation ces dernières semaines, le milieu de terrain de l’OL va bel et bien poursuivre son histoire avec son club de cœur.

Tolisso va prolonger à l’OL

Selon Foot Mercato, le joueur de 31 ans est sur le point de signer une prolongation de contrat de deux saisons. Son bail, qui courait jusqu’en juin 2027, devrait ainsi être étendu jusqu’en 2029, preuve de la confiance que lui accordent les dirigeants lyonnais.

Une excellente nouvelle pour Paulo Fonseca, qui pourra compter sur l’expérience et le leadership d’un joueur devenu incontournable dans le vestiaire rhodanien. Formé à l’OL, Tolisso s’impose comme l’un des piliers du projet lyonnais et devrait conserver un rôle majeur au milieu de terrain.

Un taulier verrouillé jusqu’en 2031

Cette prolongation intervient dans un contexte particulier pour l’international français. Déçu de ne pas avoir été retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026, Tolisso peut désormais se projeter sereinement sur la saison à venir avec l’ambition de ramener l’OL au plus haut niveau.

Pour l’OL, sécuriser l’avenir de l’un de ses cadres constitue également un signal fort envoyé avant un mercato qui s’annonce animé. Avec Tolisso engagé jusqu’en 2029, le club s’assure de conserver un joueur d’expérience capable d’encadrer les jeunes talents tout en restant performant sur le terrain.

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