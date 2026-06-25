OL Mercato : après Bidstrup, un autre coup surprise dans les tuyaux ?

Alors que le milieu Mads Bidstrup va débarquer, l’OL fait partie des nombreux clubs européens attentifs à la progression du jeune défenseur de Sandefjord, Zinedin Smajlović.

L’OL continue d’élargir son champ de recrutement en ciblant de jeunes talents à fort potentiel. Parmi les joueurs suivis, le nom de Zinedin Smajlović revient avec insistance.

Âgé de 22 ans, le défenseur central suédois de Sandefjord réalise une saison remarquée en Norvège, attirant l’attention de plusieurs clubs européens de premier plan. Outre l’OL, des équipes comme le Feyenoord, les Rangers, Fenerbahçe, Hull City, Toulouse ou encore l’Olympiakos surveillent également son évolution, selon Rudy Galetti.

Le Celtic déjà passé à l’offensive

Le Celtic Glasgow est déjà passé à l’action avec une offre estimée à 4,5 millions d’euros fixes, assortis de 2 millions de bonus. Une proposition importante, mais qui ne garantit pas encore un accord avec le club norvégien.

Sandefjord, de son côté, n’est pas pressé de vendre son joueur, sous contrat jusqu’en 2028. Le club espère profiter de la forte concurrence pour faire grimper les enchères et obtenir un transfert record.

Un dossier suivi, mais pas prioritaire pour Lyon

Du côté de l’Olympique Lyonnais, le dossier Zinedin Smajlović est considéré comme une piste parmi d’autres. Le club rhodanien, actif sur plusieurs secteurs du jeu cet été, devrait d’ailleurs accueillir Mads Bidstrup, le milieu de Salzbourg. Il est attendu vendredi ou samedi pour passer sa visite médicale, et devrait s’engager pour 10 millions d’euros + 4 de bonus.

En tout cas, la situation de Zinedin Smajlović pourrait rapidement évoluer. Avec plusieurs clubs européens prêts à entrer dans la danse, Sandefjord pourrait être confronté à une véritable bataille d’enchères dans les prochaines semaines.

Le club norvégien, conscient de la valeur montante de son joueur, espère maximiser un éventuel transfert et ne semble pas pressé de négocier dans l’immédiat.