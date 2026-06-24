OL Mercato : un gros coup enfin bouclé, visite médicale la semaine prochaine !

L’OL tient sa deuxième recrue de l’été. Le milieu danois Mads Bidstrup est attendu dans le Rhône pour passer sa visite médicale et s’engager avec le club.

L’OL avance à grands pas sur son mercato estival après le transfert définitif de Noham Kamara et l’arrivée de Kaïl Boudache. Selon les informations de Florian Plettenberg, le club rhodanien est enfin sur le point de finaliser l’arrivée de Mads Bidstrup, milieu de terrain du RB Salzbourg âgé de 25 ans.

Le dossier est désormais considéré comme quasiment bouclé : le joueur est attendu à Lyon la semaine prochaine pour effectuer sa visite médicale avant de parapher un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2031. Le montant de l’opération est estimé autour de 10 millions d’euros, hors bonus.

Un profil ciblé pour le projet lyonnais

Capitaine du RB Salzbourg, Mads Bidstrup s’est imposé ces dernières saisons comme un élément majeur du milieu autrichien. Réputé pour son volume de jeu, son intensité et sa capacité à récupérer les ballons, le Danois correspond au profil recherché par l’OL pour densifier son entrejeu.

Les dirigeants lyonnais voient en lui un joueur capable d’apporter de la stabilité et de l’impact physique, notamment dans une équipe en reconstruction et engagée dans une logique de retour au premier plan en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Avec Bidstrup, Lyon mise sur un joueur déjà expérimenté malgré son âge, habitué aux matchs à haute intensité et aux compétitions européennes.