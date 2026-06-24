À LA UNE DU 24 JUIN 2026
[21:40]OM : l’ultimatum de la DNCG est connu, McCourt hausse le ton
[21:20]ASSE : les Verts annoncent le décès de Kenzo Kies
[21:00]RC Lens Mercato : un attaquant du Mondial 2026 passé par la Ligue 1 dans le viseur ?
[20:40]Stade Rennais : changement total de décor pour Rongier en plein Mercato !
[20:20]OL Mercato : un gros coup enfin bouclé, visite médicale la semaine prochaine !
[20:00]OM Mercato : Marseille a piqué un taulier de l’équipe de France au LOSC
[19:40]FC Nantes Mercato : un gros coup estampillé RC Lens et ASSE a été bouclé
[19:30]Pronostic Tunisie – Pays-Bas : les Néerlandais vont-ils écraser les Tunisiens ?
[19:20]Stade Rennais Mercato : un soldat de Haise fait saliver un club de Ligue 1
[19:00]FC Nantes Mercato : un club de Ligue 1 passe à la vitesse supérieure pour Lepenant

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : un gros coup enfin bouclé, visite médicale la semaine prochaine !

Par William Tertrin - 24 Juin 2026, 20:20

L’OL tient sa deuxième recrue de l’été. Le milieu danois Mads Bidstrup est attendu dans le Rhône pour passer sa visite médicale et s’engager avec le club.

L’OL avance à grands pas sur son mercato estival après le transfert définitif de Noham Kamara et l’arrivée de Kaïl Boudache. Selon les informations de Florian Plettenberg, le club rhodanien est enfin sur le point de finaliser l’arrivée de Mads Bidstrup, milieu de terrain du RB Salzbourg âgé de 25 ans.

Le dossier est désormais considéré comme quasiment bouclé : le joueur est attendu à Lyon la semaine prochaine pour effectuer sa visite médicale avant de parapher un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en 2031. Le montant de l’opération est estimé autour de 10 millions d’euros, hors bonus.

Un profil ciblé pour le projet lyonnais

Capitaine du RB Salzbourg, Mads Bidstrup s’est imposé ces dernières saisons comme un élément majeur du milieu autrichien. Réputé pour son volume de jeu, son intensité et sa capacité à récupérer les ballons, le Danois correspond au profil recherché par l’OL pour densifier son entrejeu.

Les dirigeants lyonnais voient en lui un joueur capable d’apporter de la stabilité et de l’impact physique, notamment dans une équipe en reconstruction et engagée dans une logique de retour au premier plan en Ligue 1 et sur la scène européenne.

Avec Bidstrup, Lyon mise sur un joueur déjà expérimenté malgré son âge, habitué aux matchs à haute intensité et aux compétitions européennes.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot