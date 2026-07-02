OL : un jackpot surprise à 3 M€ pour tourner la page Textor ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique Lyonnais pourrait rapidement boucler un départ aussi discret que bienvenu. Matt Turner, toujours sous contrat avec les Gones mais jamais apparu sous le maillot lyonnais, se rapproche d’un transfert définitif vers New England.

Un dossier qui pourrait rapporter près de 3 millions d’euros à l’OL, tout en permettant au club de se débarrasser d’un héritage encombrant de l’ère John Textor.

Matt Turner n’a jamais joué avec l’OL

Arrivé dans la galaxie lyonnaise après un transfert estimé à près de 8 millions d’euros depuis Nottingham Forest, Matt Turner n’a pourtant jamais disputé la moindre rencontre avec l’Olympique Lyonnais.

Le gardien américain avait été prêté à New England dès 2025 et pourrait désormais s’y installer durablement. Une situation symbolique de certains dossiers hérités de l’ancienne gestion, que l’OL cherche désormais à assainir.

Alors que le club doit rester vigilant sur ses finances et sa masse salariale, chaque départ compte. Et celui de Turner pourrait offrir une petite bouffée d’air aux dirigeants lyonnais.

New England négocie pour le conserver

Le club américain ne cache pas son envie de garder le portier de 32 ans. Chris Tierney, désormais manager général de New England, a confirmé que des discussions étaient en cours entre toutes les parties.

« Il y a Lyon, il y a nous, et il y a Matt. Je pense que l’accord doit avoir du sens pour les trois parties afin que cela fonctionne. Nous travaillons activement pour que cela se fasse. »

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2028, Turner dispose d’une option d’achat négociée à un montant proche de 3 millions d’euros. Un prix qui pourrait permettre à Lyon de récupérer une partie de son investissement initial.

Un départ utile pour le mercato lyonnais

Ce transfert ne ferait pas exploser les compteurs, mais il aurait tout d’une bonne opération pour l’OL. D’abord parce qu’il libérerait une place et une partie de la masse salariale. Ensuite parce qu’il permettrait au club de récupérer une indemnité sur un joueur qui n’entre visiblement pas dans les plans sportifs.

Dans un été où Lyon devra se montrer intelligent sur le marché, ce genre de dossier peut faire la différence. Les Gones veulent vendre sans brader, reconstruire sans se mettre en danger financièrement, et avancer avec un effectif plus cohérent.

Matt Turner pourrait donc devenir un jackpot surprise à 3 millions d’euros. Pas une vente spectaculaire, mais une sortie propre pour refermer définitivement un dossier fantôme de l’ère Textor.

Turner concentré sur la Coupe du monde

Avant de connaître l’issue définitive de son avenir en club, Matt Turner reste mobilisé avec la sélection des États-Unis à la Coupe du monde 2026.

Le gardien américain espère profiter de cette exposition pour terminer son aventure internationale sur une note forte. Pendant ce temps, l’OL avance en coulisses pour trouver une solution définitive avec New England.