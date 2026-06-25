OL : John Textor fracasse Michele Kang et lâche des accusations explosives

À quelques heures d’une conférence de presse très attendue de Michele Kang à l’OL, John Textor est sorti du silence.

La guerre est loin d’être terminée à l’Olympique Lyonnais. Alors que l’OL a officialisé un accord permettant à Michele Kang de racheter 87,8 % du capital d’Eagle Football Group en réglant la dette des principaux prêteurs d’Eagle Bidco et injecter jusqu’à 71 M€ dans le groupe, dont 31 M€ dès la finalisation de l’opération, John Textor a décidé de passer à l’offensive.

Dans une lettre adressée au conseil d’administration d’Eagle Football Group et publiée sur les supports du groupe, l’homme d’affaires américain dénonce ce qu’il considère comme une campagne organisée contre lui depuis son départ.

« Je me permets respectueusement d’attirer votre attention sur la pratique inquiétante de la société consistant à utiliser les communiqués de presse officiels (…) au service de la tentative évidente et incessante de Mme Kang de nuire à ma réputation », écrit-il.

Selon Textor, plusieurs communications officielles auraient contenu des « remarques gravement inexactes » destinées à ternir son image dans le monde du football.

Michele Kang accusée de vouloir prendre le contrôle du club

L’ancien dirigeant lyonnais va encore plus loin en accusant Michele Kang d’avoir reproduit une stratégie déjà utilisée dans d’autres dossiers sportifs.

« Depuis juillet 2025, Mme Kang ne cesse de reproduire ses anciennes pratiques commerciales malveillantes consistant à annoncer des enquêtes internes (…) afin d’affaiblir un adversaire commercial, au service de ses ambitions personnelles de contrôle », affirme-t-il.

Textor estime que ces méthodes auraient permis à l’entrepreneuse américaine de renforcer progressivement son pouvoir au sein de l’OL jusqu’à en prendre le contrôle opérationnel. Ces accusations interviennent alors que les relations entre les deux dirigeants se sont considérablement dégradées ces derniers mois, dans un contexte marqué par les difficultés financières du club et plusieurs enquêtes internes sur la gestion passée d’Eagle Football Group.

Michael Gerlinger également ciblé

Dans son courrier, John Textor ne s’en prend pas uniquement à Michele Kang. Le directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, est lui aussi directement visé.

L’Américain conteste notamment les critiques formulées contre l’ancienne direction concernant les mécanismes financiers et les transferts de joueurs mis en place sous l’ère Eagle Football.

« Notre système de transfert de joueurs et de financement des créances interentreprises n’est pas une création de l’ancienne équipe dirigeante (…), mais a été développé sous l’égide de votre PDG actuel, M. Michael Gerlinger », écrit-il.

Textor estime ainsi que la responsabilité des choix financiers contestés ne peut être imputée uniquement à son ancienne gouvernance. Il reproche également au conseil d’administration de soutenir « sans réserve » Michele Kang et de reprendre ses analyses sans suffisamment les remettre en question.

Un nouveau chapitre dans la guerre de gouvernance à Lyon

Cette sortie médiatique intervient dans un climat particulièrement tendu autour de l’OL. Depuis plusieurs mois, la direction actuelle a multiplié les audits internes et les investigations concernant la gestion passée du club. Eagle Football Group a même annoncé le dépôt d’une plainte pénale visant plusieurs opérations réalisées sous l’ancienne gouvernance, évoquant une « opacité systématique dans la gestion financière » et des flux financiers jugés injustifiés.

Face à ces accusations, John Textor continue de défendre son bilan et affirme avoir été progressivement écarté au profit d’une nouvelle équipe dirigeante menée par Michele Kang.

La conférence de presse prévue ce vendredi avec Michele Kang et Michael Gerlinger est désormais très attendue. Les deux dirigeants devraient avoir l’occasion de répondre publiquement aux attaques de l’ancien propriétaire lyonnais, dans ce qui ressemble de plus en plus à une guerre ouverte pour l’héritage de l’OL.