ASSE : un départ inévitable pour Mickaël Nadé et un autre cadre en défense ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne a officiellement lancé son mercato estival avec l’arrivée de Sohaib Naïr en provenance de Guingamp. Un renfort attendu pour solidifier la défense des Verts, mais aussi une signature qui pourrait avoir des conséquences immédiates sur plusieurs dossiers internes.

Car derrière l’arrivée du défenseur algérien, une grande réorganisation semble se préparer dans l’axe. Et Mickaël Nadé pourrait être l’un des premiers concernés.

Nadé dispose d’un bon de sortie

Mickaël Nadé pourrait vivre son dernier été sous le maillot stéphanois. Selon les informations disponibles, le défenseur central dispose d’un accord avec la direction : en cas d’offre jugée satisfaisante, il sera autorisé à quitter l’ASSE.

Après près de dix ans dans le Forez et plusieurs saisons marquées par des hauts et des bas, le natif de Sarcelles pourrait donc tourner une page importante de sa carrière.

Le dossier est loin d’être anodin. Nadé reste un joueur expérimenté dans le groupe et un élément capable d’évoluer sur le côté gauche de la charnière. Mais l’arrivée de Sohaib Naïr pourrait justement permettre à l’ASSE d’anticiper son départ.

Naïr peut prendre la relève dans l’axe gauche

Même s’il est droitier, Sohaib Naïr possède une vraie expérience dans l’axe gauche de la défense. À Guingamp, l’ancien capitaine de la réserve bretonne a régulièrement évolué dans cette zone, avec une capacité à ressortir proprement les ballons et à défendre dans les duels.

Un profil qui pourrait correspondre aux besoins de l’ASSE si Mickaël Nadé venait à partir.

La signature de Naïr ne ressemble donc pas à un simple renfort supplémentaire. Elle peut aussi être vue comme une préparation à un départ majeur dans la défense stéphanoise, avec l’idée de conserver un équilibre dans la charnière malgré les mouvements attendus.

Bernauer également sur le marché

Mickaël Nadé n’est pas le seul défenseur dont l’avenir reste incertain. Maxime Bernauer pourrait lui aussi quitter le club cet été.

À un an de la fin de son contrat, l’ancien Rennais ne serait pas retenu en cas d’offre concrète. Pour l’ASSE, un départ permettrait de récupérer une indemnité avant une éventuelle fin de contrat libre en 2027.

Bernauer sort pourtant d’un retour intéressant en fin de saison après plusieurs mois d’absence. Associé à Julien Le Cardinal, il avait montré qu’il pouvait encore rendre des services. Ian Cathro aura désormais l’occasion de l’observer durant la préparation avant de trancher.

Dodote poussé vers un prêt

L’arrivée de Sohaib Naïr risque aussi de réduire l’espace pour les jeunes défenseurs du groupe, notamment Axel Dodote.

Face à l’embouteillage qui se dessine dans l’axe, l’ASSE envisagerait un prêt afin de lui permettre de gagner du temps de jeu. Le Puy Foot 43 se serait déjà positionné, mais les dirigeants stéphanois espéreraient trouver une solution à un niveau supérieur, idéalement en Ligue 2.

L’arrivée de Naïr pourrait donc n’être que le premier domino. L’ASSE a renforcé sa défense, mais prépare surtout un mercato qui pourrait profondément modifier sa charnière centrale.