ASSE : Kilmer Sports boucle sa première recrue offensive !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne accélère sur son mercato estival. Après avoir renforcé plusieurs secteurs de jeu, les Verts sont sur le point d’accueillir Jakob Breum, ailier danois de 22 ans évoluant aux Go Ahead Eagles.

Selon les informations de Voetbal International, que nous pouvons confirmer, un accord total a été trouvé entre toutes les parties. Le joueur doit désormais passer sa visite médicale avant d’officialiser son arrivée dans le Forez.

Jakob Breum arrive pour dynamiter l’attaque des Verts

L’ASSE tient donc son nouveau renfort offensif. International Espoirs danois, Jakob Breum sort d’une saison très intéressante aux Pays-Bas sous les couleurs des Go Ahead Eagles.

En championnat, l’ailier a inscrit six buts et délivré sept passes décisives. Des statistiques qui confirment son influence dans le jeu et sa capacité à peser dans les trente derniers mètres.

Capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, Breum devrait offrir davantage de solutions à Ian Cathro. Son profil polyvalent peut lui permettre d’être utilisé sur un côté, dans un rôle plus axial ou derrière un attaquant selon les besoins.

Un joueur déjà prêt à quitter les Pays-Bas

Jakob Breum n’en est pas à sa première volonté de départ. L’été dernier déjà, le Danois souhaitait quitter les Go Ahead Eagles pour découvrir un nouveau championnat et franchir un cap dans sa carrière.

Cette fois, l’ASSE a su saisir l’opportunité. Les dirigeants stéphanois poursuivent leur reconstruction avec un joueur encore jeune, mais déjà habitué à assumer des responsabilités dans un championnat offensif et exigeant.

L’arrivée de Breum confirme également la volonté des Verts d’anticiper et d’ajouter de la créativité dans leur secteur offensif.

Un contrat longue durée en préparation

Toujours selon nos informations, Jakob Breum devrait signer un contrat de quatre saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Un engagement qui montre que l’ASSE croit au potentiel du joueur et souhaite s’inscrire dans la durée. Après l’échec de la saison passée, Saint-Étienne veut rapidement retrouver la Ligue 1 et bâtir une équipe capable de jouer les premiers rôles.

Avec Jakob Breum, les Verts pourraient bien tenir une nouvelle recrue ambitieuse et un vrai pari offensif pour la suite du mercato.