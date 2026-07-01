Si le retour de Pierre Ekwah (24 ans) a été visé par des banderoles cinglantes déployées par les ultras de l’ASSE, Loïc Perrin n’a pas échappé aux critiques.

La nouvelle saison démarre dans une ambiance électrique à l’ASSE. Malgré une reprise organisée à huis clos au Centre sportif Robert-Herbin, en raison de travaux aux abords du site, les supporters stéphanois ont trouvé le moyen de faire passer leurs messages.

Ekwah a pris cher à la reprise

Les Green Angels ont d’abord ciblé Pierre Ekwah. Le milieu de terrain, dont l’avenir reste incertain après son refus de poursuivre l’aventure en Ligue 2 la saison passée, a été invité à quitter le club sans détour à travers une banderole : « Ekwah casse-toi !!! Dirigeants, respectez le club et ses supporters… Pas de traître sous le maillot vert ! »

Mais l’ancien joueur de Sunderland n’a pas été le seul visé. Quelques mètres plus loin, une seconde banderole s’adressait directement à Loïc Perrin, directeur sportif des Verts et véritable légende du club. Le message ne laissait aucune place au doute : « Perrin : ton passé ne couvre plus ton poste fictif… Dégage de Sainté !! »

« Perrin, dégage de Sainté !! »

Une contestation qui illustre le mécontentement grandissant d’une partie des supporters après la relégation en Ligue 2 et un mercato qui tarde encore à réellement décoller. Malgré son immense popularité acquise durant sa carrière de joueur à l’ASSE, Loïc Perrin voit désormais son travail à la tête du secteur sportif remis en question par une frange des ultras.

Dans ce contexte tendu, Ian Cathro entame sa mission avec un environnement loin d’être apaisé. Le nouvel entraîneur écossais devra rapidement obtenir des résultats et compter sur un mercato convaincant pour faire retomber la pression autour du club.