ASSE : Ian Cathro perd déjà cinq joueurs, le mercato s’emballe

L’ASSE entre officiellement dans une nouvelle ère. Alors que la saison 2025-2026 s’est achevée dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, plusieurs joueurs ne feront pas leur retour à l’Étrat. Entre fins de contrat, départ déjà bouclé et retours de prêt, le vestiaire stéphanois commence sérieusement à se vider.

Pour les Verts, contraints de repartir en Ligue 2 après l’échec des barrages, ce premier mouvement de mercato marque le début concret de la reconstruction voulue par Kilmer Sports Ventures et Ian Cathro. Cinq joueurs quittent déjà le Forez, tandis que d’autres dossiers restent encore ouverts.

Tardieu et Appiah quittent officiellement l’ASSE

C’était attendu, c’est désormais acté. Florian Tardieu et Dennis Appiah ne sont plus des joueurs de l’ASSE. Les deux expérimentés trentenaires arrivent au terme de leur contrat et n’ont pas reçu de proposition de prolongation de la part de la direction stéphanoise.

Florian Tardieu, souvent précieux par son expérience et son volume de jeu depuis son arrivée, n’aura pas été épargné par les pépins physiques lors de la seconde partie de saison. Sa dernière apparition sous le maillot vert remontait à la fin du mois de février, lors du déplacement à Pau. Le milieu de terrain devrait toutefois rapidement rebondir, puisque Montpellier serait déjà très intéressé par son profil.

Dennis Appiah, lui aussi, tourne une page importante. Moins utilisé ces derniers mois et progressivement reculé dans la hiérarchie défensive, le latéral droit quitte Saint-Étienne libre. Malgré une fin de parcours plus discrète, il aura rendu de précieux services aux Verts.

Maubleu déjà parti, Soumahoro retourne à Hambourg

Brice Maubleu fait également partie des joueurs qui ne porteront plus le maillot stéphanois. Le gardien a déjà trouvé sa nouvelle destination en s’engageant avec le Pau FC il y a quelques jours. Son départ était devenu inévitable alors que l’ASSE cherche à redessiner son effectif pour la saison à venir.

Du côté des prêts, Aboubaka Soumahoro quitte lui aussi le Forez. Le jeune défenseur central va retourner à Hambourg après une aventure stéphanoise quasiment inexistante sur le plan sportif. Il n’a pas disputé la moindre minute avec les Verts, laissant l’impression d’un prêt totalement manqué.

Abdoulaye Kanté, un dossier encore loin d’être fermé

Le cas d’Abdoulaye Kanté reste plus flou. Prêté par Middlesbrough, le milieu de terrain de 20 ans doit théoriquement retourner en Angleterre à l’issue de son prêt. Mais l’ASSE n’aurait pas totalement abandonné l’idée de le conserver.

L’option d’achat prévue dans son contrat ne peut plus être levée automatiquement, notamment après l’échec de la montée. Cela ne ferme pas forcément la porte à de nouvelles discussions entre les différentes parties. Le dossier pourrait donc encore évoluer dans les prochaines semaines.

Ian Cathro voit déjà son groupe se transformer

Avec ces cinq départs, l’ASSE a lancé son mercato estival de manière très concrète. Le groupe appelé à travailler sous les ordres d’Ian Cathro va connaître de profonds changements, alors que les dirigeants veulent reconstruire une équipe capable de jouer immédiatement les premiers rôles en Ligue 2.

Le départ de plusieurs cadres et joueurs de complément libère déjà de la place dans l’effectif. Mais ce premier coup de balai n’est probablement qu’un début. À Saint-Étienne, le grand ménage de l’été est bel et bien lancé.