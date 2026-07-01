ASSE : les premières tenues 2026-2027 déjà dévoilées !

La saison 2026-2027 est officiellement lancée à l’ASSE. Ce mercredi 1er juillet, les Verts ont repris le chemin du Centre sportif Robert-Herbin, avec une première séance dirigée par Ian Cathro. Et cette reprise a permis aux supporters d’apercevoir les premières tenues de la nouvelle saison.

Si le nouvel entraîneur écossais a entamé son travail à huis clos, en raison de travaux autour de L’Étrat, les joueurs ont tout de même dévoilé la nouvelle collection d’entraînement signée Hummel.

Un vert pâle qui ne passe pas inaperçu

Pour cette nouvelle gamme training, Hummel a choisi de casser les codes. Exit le vert traditionnel très prononcé : les Stéphanois ont porté une tenue dominée par un vert pâle, presque pastel, beaucoup plus original que les collections des dernières saisons.

Une version plus foncée a également été travaillée par l’équipementier. Ce choix visuel devrait rapidement faire réagir les supporters, déjà très attentifs aux premières images de cette nouvelle ère avec Ian Cathro.

La collection complète est d’ores et déjà disponible sur la boutique officielle de l’ASSE.

Les maillots de match arrivent dans une semaine

Ces premières tenues ne sont toutefois qu’un avant-goût. Le véritable maillot domicile de l’ASSE n’a pas encore été dévoilé, tout comme la nouvelle tenue des gardiens.

Le rendez-vous est déjà fixé au mercredi 8 juillet, lors du Marché des Verts. Les supporters découvriront alors l’armure officielle qui accompagnera les Stéphanois durant toute la saison 2026-2027.

En attendant, la reconstruction a bel et bien commencé à L’Étrat. Nouveau coach, nouveaux joueurs attendus, nouvelle identité visuelle : l’ASSE entre dans une période décisive avec l’objectif de retrouver rapidement la Ligue 1.