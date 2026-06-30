ASSE : la date de sortie du nouveau maillot domicile est connue !

Les supporters de l’AS Saint-Étienne peuvent déjà cocher une date sur leur calendrier. Le nouveau maillot domicile des Verts pour la saison 2026-2027 sera officiellement dévoilé le mercredi 8 juillet, lors d’un grand rendez-vous organisé au cœur de Saint-Étienne.

Cette année, le club et son équipementier Hummel ont choisi la place de l’Hôtel de Ville pour présenter la nouvelle tunique verte. Le maillot des gardiens sera également révélé au même moment.

Un grand rendez-vous en plein centre-ville

Baptisé le Marché des Verts, l’événement promet d’attirer du monde dans le centre de Saint-Étienne. L’ASSE et Hummel ont prévu une journée complète d’animations, avec notamment des activités pour les enfants via l’ASSE Kids’Club et une douzaine de stands alimentaires.

Le moment le plus attendu est évidemment fixé à 18 heures. Les nouveaux maillots seront dévoilés en présence de joueurs du groupe professionnel, ce qui devrait donner une ambiance toute particulière à cette présentation.

Pour les supporters, ce sera aussi l’occasion de découvrir les premières images de la tunique que les Verts porteront tout au long de la saison 2026-2027.

Une soirée qui va durer jusqu’à 22 heures

L’ASSE ne compte pas s’arrêter à la simple présentation du maillot. La soirée se prolongera jusqu’à 22 heures avec un show de danse, un concert du duo rock stéphanois Salut l’Orage et un set du DJ Gaston Braemer.

Une vraie fête populaire imaginée pour réunir les supporters, les familles et les amoureux du club autour d’un symbole fort : le maillot vert.

Une tradition désormais bien installée

Ce rendez-vous estival devient peu à peu une habitude pour l’ASSE. Il s’agira déjà de la cinquième édition de cet événement dédié au lancement du nouveau maillot.

Après Geoffroy-Guichard en 2022, le Tournoi des 7 Collines en 2023 et 2024, puis la Guinguette des Verts à la Cité du Design en 2025, le club a choisi cette année la place de l’Hôtel de Ville.

Un lieu symbolique pour dévoiler le futur maillot domicile de l’ASSE et lancer officiellement l’été des Verts.