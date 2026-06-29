À LA UNE DU 29 JUIN 2026
[22:20]ASSE : on sait enfin quand Cathro sera présenté, Kilmer fait une annonce qui fait saliver les supporters 
[22:00]OM : Genesio s’impatiente, Beye refait le même sale coup qu’au Stade Rennais !
[21:40]FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed vers un départ, deux destinations se dégagent
[21:20]RC Lens : un autre que Thauvin montre les muscles à Toppmöller
[21:02]Brésil – Japon (2-1) : Marquinhos (PSG) et Endrick (Real Madrid) en 8es de finale aux forceps ! 
[21:00]ASSE Mercato : une bonne nouvelle venue du LOSC dans le dossier Stassin !
[20:40]OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : des nouvelles très chaudes de Pablo Pagis ! 
[20:20]PSG, Real Madrid Mercato : le FC Barcelone torpille le dossier Bouaddi (LOSC) ! 
[20:00]OM, FC Nantes, OL : le rachat d’un club français historique a capoté, Romain Molina balance tout ! 
[19:40]OM Mercato : Lorenzi prêt à chiper à l’ASSE un cador du RC Lens ?

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : une bonne nouvelle venue du LOSC dans le dossier Stassin !

Par Bastien Aubert - 29 Juin 2026, 21:00
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Alors que Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) semblait se rapprocher d’Ipswich Town, un autre dossier du LOSC pourrait tout faire basculer au mercato estival.

Le mercato de Lucas Stassin (21 ans) pourrait prendre une tournure inattendue. Annoncé récemment dans le viseur d’Ipswich Town, le buteur belge de l’ASSE voyait un départ en Premier League se dessiner progressivement.

Ipswich prêt à claquer 30 M€ sur Alexsandro !

Mais un autre dossier du côté du LOSC pourrait rebattre toutes les cartes. Selon Fabrizio Romano, le club anglais s’intéresse fortement au défenseur Alexsandro et a déjà pris contact avec Lille pour connaître les conditions d’un éventuel transfert. Le LOSC aurait fixé le prix de son joueur à 30 millions d’euros, une somme importante destinée à refroidir les prétendants. 

Pourtant, Ipswich, récemment promu en Premier League, ne serait pas totalement découragé et continuerait d’étudier la possibilité d’un investissement conséquent. C’est précisément ce paramètre qui pourrait impacter indirectement le dossier Stassin. En cas de grosse dépense sur Alexsandro, Ipswich pourrait être contraint de revoir ses priorités et de réduire son enveloppe offensive. 

Quel avenir pour Stassin à l’ASSE ?

Lucas Stassin figurait justement parmi les profils suivis par le club anglais ces dernières semaines. L’attaquant belge, auteur de performances prometteuses avec l’ASSE, avait même été annoncé tout proche d’un accord selon plusieurs sources. Mais la situation évolue rapidement. Les choix financiers d’Ipswich pourraient désormais conditionner la suite de son mercato, et donc l’avenir du joueur stéphanois. 

Pour l’ASSE, ce retournement de situation pourrait être doublement bénéfique : conserver un élément offensif majeur tout en gardant la main sur un dossier stratégique pour la saison à venir. Le mercato reste néanmoins long, et tant qu’aucune offre concrète n’est arrivée sur le bureau des dirigeants stéphanois, le feuilleton Stassin reste totalement ouvert.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot