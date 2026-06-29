La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) semblait se rapprocher d’Ipswich Town, un autre dossier du LOSC pourrait tout faire basculer au mercato estival.

Le mercato de Lucas Stassin (21 ans) pourrait prendre une tournure inattendue. Annoncé récemment dans le viseur d’Ipswich Town, le buteur belge de l’ASSE voyait un départ en Premier League se dessiner progressivement.

Ipswich prêt à claquer 30 M€ sur Alexsandro !

Mais un autre dossier du côté du LOSC pourrait rebattre toutes les cartes. Selon Fabrizio Romano, le club anglais s’intéresse fortement au défenseur Alexsandro et a déjà pris contact avec Lille pour connaître les conditions d’un éventuel transfert. Le LOSC aurait fixé le prix de son joueur à 30 millions d’euros, une somme importante destinée à refroidir les prétendants.

Pourtant, Ipswich, récemment promu en Premier League, ne serait pas totalement découragé et continuerait d’étudier la possibilité d’un investissement conséquent. C’est précisément ce paramètre qui pourrait impacter indirectement le dossier Stassin. En cas de grosse dépense sur Alexsandro, Ipswich pourrait être contraint de revoir ses priorités et de réduire son enveloppe offensive.

Quel avenir pour Stassin à l’ASSE ?

Lucas Stassin figurait justement parmi les profils suivis par le club anglais ces dernières semaines. L’attaquant belge, auteur de performances prometteuses avec l’ASSE, avait même été annoncé tout proche d’un accord selon plusieurs sources. Mais la situation évolue rapidement. Les choix financiers d’Ipswich pourraient désormais conditionner la suite de son mercato, et donc l’avenir du joueur stéphanois.

Pour l’ASSE, ce retournement de situation pourrait être doublement bénéfique : conserver un élément offensif majeur tout en gardant la main sur un dossier stratégique pour la saison à venir. Le mercato reste néanmoins long, et tant qu’aucune offre concrète n’est arrivée sur le bureau des dirigeants stéphanois, le feuilleton Stassin reste totalement ouvert.