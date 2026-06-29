ASSE Mercato : bye, bye Moueffek ?

L’avenir d’Aïmen Moueffek pourrait bien s’écrire loin du Forez. Formé à l’Étrat, le milieu de terrain de 25 ans a demandé à quitter l’ASSE cet été afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Une requête entendue par les dirigeants stéphanois, qui ne s’opposeront pas à son départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Longtemps considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation, Moueffek semblait enfin avoir trouvé sa place lors de la saison 2023-2024. Pièce importante de la remontée des Verts en Ligue 1, il avait alors convaincu par son volume de jeu, son agressivité dans les duels et sa capacité à équilibrer le milieu stéphanois. À ce moment-là, beaucoup imaginaient le Franco-Marocain franchir un nouveau cap dans l’élite.

Mais la suite n’a pas été à la hauteur des attentes. La saison 2024-2025 en Ligue 1 a rapidement rappelé les fragilités qui accompagnent le joueur depuis ses débuts professionnels. Freiné par plusieurs pépins physiques et incapable d’enchaîner les rencontres, Moueffek n’a disputé qu’une vingtaine de matchs de championnat. S’il est resté précieux dans le travail de récupération et dans l’impact défensif, il n’a jamais réussi à peser offensivement ni à devenir le patron du milieu de terrain stéphanois.

L’ASSE OK pour le transférer

Le retour en Ligue 2 n’a pas permis au joueur de retrouver son meilleur niveau. Malgré un temps de jeu conséquent, son bilan est resté modeste avec un seul but et deux passes décisives. Ses performances ont souvent manqué de régularité. Capable d’excellentes séquences, le natif de Vienne a aussi traversé de longues périodes plus anonymes, sans réellement retrouver l’influence qui faisait sa force lors de la montée.

Cette baisse de régime s’est d’ailleurs traduite dans les choix de Philippe Montanier. En fin de saison, le technicien stéphanois lui a régulièrement préféré d’autres profils. Lors des barrages, face à Rodez puis Nice, Moueffek a débuté sur le banc, devancé notamment par le prometteur Luan Gadegbeku et par Abdoulaye Kanté. Un signal fort qui laisse penser que le joueur ne constitue plus un élément incontournable du projet sportif de l’ASSE

Cathro aura son mot à dire

À 25 ans, l’heure est donc venue de faire un choix. Selon nos informations, Aïmen Moueffek souhaite quitter son club formateur afin de relancer une carrière freinée par les blessures et un manque de continuité. Son objectif serait de retrouver un projet ambitieux, idéalement en Ligue 1.

Du côté de l’ASSE, la position est claire. Les dirigeants comprennent la volonté du joueur et lui ont ouvert la porte. Sous contrat, Moueffek bénéficiera d’un bon de sortie en cas d’offre cohérente avec sa valeur marchande.

Pour l’instant, les prétendants ne se pressent pas. Le marché est encore calme et aucun dossier concret n’a véritablement avancé. Mais le mercato estival ne fait que débuter. Après quinze années passées sous le maillot vert, un chapitre pourrait donc se refermer. A moins que Ian Cathro ne vienne redistribuer les cartes…