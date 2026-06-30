Revue de presse Coupe du Monde 2026 : les Bleus grands favoris au sacre, le Pays-Bas et l’Allemagne font polémique !

Voici la revue de presse spécial Coupe du Monde 2026 en date du mardi 30 juin 2026.

Équipe de France : Opta place les Bleus favoris au sacre

À l’issue de la phase de groupes de la Coupe du monde, les dynamiques de certaines nations ont changé en vue de la victoire finale. Selon les prédictions d’Opta, la France (18,7%) est désormais favorite pour remporter le trophée avec en adversaire principal l’Argentine. Son parcours compliqué donne à l’équipe de France des probabilités un peu moins fortes d’atteindre les huitièmes de finale (81,5 % contre 89,2 % pour l’Argentine et 85,2 % pour l’Espagne) ou même les quarts de finale (58,3 % contre 70,5 % pour l’Argentine). L’analyste statistique a simulé 25 000 fois la suite du tournoi pour arriver à ces conclusions.

République tchèque : le sélectionneur démissionne

La République tchèque n’a pas attendu longtemps avant de commencer sa révolution. Éliminés dès la phase de groupe de la Coupe du Monde après un parcours raté dans la poule A (deux défaites, un nul et la dernière place), les Tchèques ont annoncé le départ de leur sélectionneur, Miroslav Koubek (74 ans). En charge de la sélection depuis décembre 2025, l’ancien entraîneur du Viktoria Plzen quitte son poste après seulement six rencontres, dont trois dans ce Mondial. Il avait notamment permis à la Nároďák de se qualifier pour sa seconde phase finale, la première fois depuis 2006.

Miroslav Koubek is stepping down as head coach of the Czech national football team by mutual agreement with the Football Association of the Czech Republic 🇨🇿



Coach, thank you for leading us back to the World Cup after 20 years. https://t.co/Zoy65rPTxD pic.twitter.com/0tuQPDCiJv — Czech Football National Team (@ceskarepre_eng) June 29, 2026

Pays-Bas – Maroc : C’est la guerre au Pays-Bas !

Le Maroc a créé la surprise en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but après un nul (1-1), provoquant une immense déception côté néerlandais. La qualification a déclenché de vastes célébrations dans plusieurs villes du pays, notamment à Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et La Haye, où des milliers de supporters marocains sont descendus dans les rues.

Mais la fête a ensuite dégénéré dans certains quartiers, particulièrement à Amsterdam et à La Haye. Des affrontements ont éclaté avec la police, visée par des insultes, des jets de feux d’artifice et de projectiles. Les autorités ont dû déployer des unités antiémeutes, des chiens policiers et un canon à eau pour disperser la foule.

L’Allemagne crie au scandale arbitrale !

L’Allemagne a été éliminée par le Paraguay aux tirs au but après un match très fermé, mais la presse allemande concentre surtout sa colère sur l’arbitrage. En prolongation, un but de Jonathan Tah, d’abord validé, a été annulé après intervention de la VAR pour une faute sur le gardien paraguayen.

Julian Nagelsmann a dénoncé un « scandale » et une « farce », largement soutenu par plusieurs consultants et anciens arbitres allemands. La majorité des médias outre-Rhin estime que la décision est injustifiée et que la VAR a privé la Nationalmannschaft d’une qualification en huitièmes de finale, malgré ses occasions manquées et ses deux tirs au but ratés.