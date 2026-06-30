PSG : le prix complètement fou qu’il faudrait pour faire partir Barcola !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG ne compte pas vendre Bradley Barcola cet été. Mais si une offre devait arriver sur la table, elle devrait être totalement hors normes.

Selon David Ornstein, le club de la capitale considère que la cote actuelle de son ailier français est largement sous-évaluée. Paris estime même que Barcola vaut bien plus que les 135 millions d’euros que Manchester City serait prêt à débourser pour Elliot Anderson.

Autrement dit, Liverpool, Arsenal ou n’importe quel autre prétendant sont prévenus : pour envisager un départ, il faudrait un chèque gigantesque.

Barcola en pleine lumière au Mondial

Bradley Barcola continue de faire parler de lui avec l’équipe de France. Buteur contre le Sénégal après son entrée en jeu, titulaire face à l’Irak, puis encore décisif contre la Norvège, l’ailier parisien monte en puissance au meilleur moment.

Il devrait débuter ce mardi soir contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Une nouvelle occasion de faire grimper encore un peu plus sa valeur sur le marché.

Car chaque performance internationale renforce forcément son statut. À seulement 23 ans, Barcola est déjà installé dans la rotation du PSG et gagne progressivement du crédit chez les Bleus.

Le PSG ne veut pas le vendre

Ces derniers jours, son avenir a pourtant fait beaucoup parler. Les discussions pour une prolongation de contrat, alors que son bail court jusqu’en 2028, n’auraient pas réellement avancé.

L’intérêt du PSG pour Yan Diomandé et Maghnès Akliouche a également alimenté les rumeurs. Avec l’arrivée possible de nouveaux profils offensifs, certains imaginaient Barcola poussé vers la sortie.

Mais la position du PSG serait beaucoup plus ferme. Le club n’aurait aucune intention de vendre son ailier, quelles que soient les recrues à venir.

David Ornstein précise que les possibles départs de Gonçalo Ramos, Lee Kang-in et Randal Kolo Muani pourraient libérer assez de place dans l’effectif et de marge financière pour éviter toute vente majeure.

Plus de 135 M€ pour ouvrir la discussion ?

Le message est clair : le PSG ne voit pas Barcola comme un joueur à vendre, mais comme un actif majeur de son projet.

Paris juge que son prix devrait être largement supérieur aux 116 millions de livres, soit environ 135 millions d’euros, évoqués pour Elliot Anderson. Une référence qui donne une idée du niveau de prix exigé par les dirigeants parisiens.

Dans ces conditions, il faudrait probablement une offre proche des 150 millions d’euros, voire davantage, pour que le PSG accepte seulement d’ouvrir une discussion.

Un montant colossal, qui placerait Barcola parmi les transferts les plus chers de l’histoire du football français.

Barcola devra clarifier son avenir

Le vrai élément à surveiller sera désormais la position du joueur. Bradley Barcola n’a jamais demandé à quitter Paris, ni publiquement ni en privé.

Mais son absence de prolongation et son désir de jouer davantage interrogent forcément. Avec une concurrence qui pourrait encore augmenter sur les ailes, l’international français devra décider s’il veut poursuivre son combat pour une place de titulaire au PSG ou envisager un autre projet.

Pour l’instant, le PSG garde la main. Et si Barcola devait partir, ce ne serait certainement pas à prix réduit.