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FRANCE

PSG Mercato : un futur candidat au Ballon d’Or a dit oui à Paris !

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 21:40

Le PSG tient peut-être une longueur d’avance dans le dossier Yan Diomandé. Selon David Ornstein, le jeune prodige du RB Leipzig ferait de Paris sa priorité en cas de départ cet été.

Le PSG continue de séduire les plus grands talents européens. D’après les informations de David Ornstein, journaliste pour The Athletic, Yan Diomandé privilégierait une arrivée dans la capitale française s’il venait à quitter le RB Leipzig durant le mercato estival. Une aubaine pour le club de la capitale, qui attendait le choix de Diomandé pour se positionner concrètement.

À seulement 19 ans, l’ailier ivoirien est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de Leipzig, Yan Diomandé suscite l’intérêt de plusieurs cadors européens, notamment Liverpool. Mais selon David Ornstein, c’est bien le PSG qui aurait sa préférence.

Yan Diomandé Ballon d’Or au PSG ?

Cette décision serait motivée par plusieurs facteurs. Le jeune international ferait pleinement confiance au projet sportif porté par Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique. Le travail réalisé par le technicien espagnol avec les jeunes talents ainsi que la volonté du club de bâtir une équipe compétitive sur le long terme auraient particulièrement convaincu le joueur.

Toujours selon Ornstein, Yan Diomandé estime que le PSG représente l’environnement idéal pour enrichir rapidement son palmarès. Le club parisien lutte chaque saison pour les titres nationaux et ambitionne de s’installer durablement parmi les références européennes, un contexte qui correspond parfaitement aux ambitions du joueur.

L’objectif personnel de Yan Diomandé est également très élevé. Le jeune ailier rêverait de remporter un jour le Ballon d’Or, et il considérerait que le PSG constitue la meilleure plateforme pour atteindre ce niveau d’excellence grâce à son exposition internationale et à son projet sportif.

Le RB Leipzig va être gourmand

Pour autant, le dossier est encore loin d’être bouclé. Le RB Leipzig ne compte pas faciliter le départ de son joyau et plusieurs clubs anglais restent attentifs à l’évolution de la situation. Liverpool demeure notamment un concurrent sérieux, même si les préférences du joueur pourraient peser dans les futures négociations entre les différents clubs.

Si le PSG décidait de passer à l’action dans les prochaines semaines, ce soutien affiché par Yan Diomandé pourrait constituer un avantage majeur. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens transformeront cette préférence du joueur en transfert concret avant la fermeture du mercato.

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