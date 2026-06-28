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FRANCE

Colombie – Portugal : les compos sont connues, Machado (FC Nantes) présent, pas Neves (PSG)

Par William Tertrin - 28 Juin 2026, 00:22
Cristiano Ronaldo

Voici les compos officielles du match entre la Colombie et le Portugal pour la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde dans le groupe K.

Ce dimanche, la Colombie affronte le Portugal, deux équipes assurées d’être en 16es de final, pour la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde dans le groupe K. Découvrez ci-dessous les compos officielles alignées par Néstor Lorenzo et Roberto Martínez. Deiver Machado, qui va quitter le FC Nantes, est titulaire à gauche pour la Colombie, tandis que João Neves est sur le banc. Coup d’envoi à 1h30 (heure française) au Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Les compos officielles

Colombie : Vargas – Arias, Sanchez, Lucumi, Machado – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez (c), Cordoba, Diaz.

Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Neves – Neto, Fernandes, Félix – Ronaldo (c).

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