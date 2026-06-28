PSG Mercato : Al-Khelaïfi abat sa dernière carte pour faire craquer Bouaddi (LOSC)

Le PSG ne compterait pas uniquement sur son projet sportif pour attirer Ayyoub Bouaddi.

Le PSG continue de multiplier les approches pour tenter de recruter Ayyoub Bouaddi. Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, le milieu de terrain du LOSC fait partie des priorités du club parisien pour renforcer son entrejeu cet été.

Selon les informations du compte X @Abdel_hamed6, Nasser Al-Khelaïfi ne miserait pas uniquement sur les arguments sportifs et financiers du PSG. Le président parisien compterait également sur l’influence d’Achraf Hakimi afin de convaincre son compatriote marocain de rejoindre la capitale française.

Les deux internationaux ont déjà échangé

Les deux internationaux marocains auraient déjà eu l’occasion d’échanger durant la Coupe du monde, où Bouaddi s’est particulièrement illustré sous les couleurs des Lions de l’Atlas. Cette proximité pourrait constituer un atout supplémentaire pour le PSG dans ce dossier très convoité.

Le club parisien sait toutefois que la concurrence s’annonce féroce. Les prestations d’Ayyoub Bouaddi sur la scène internationale n’ont échappé à personne et plusieurs grands clubs européens suivent également de près l’évolution du jeune milieu de terrain, notamment le Real Madrid.

Une énorme bataille cet été

À seulement 18 ans, Bouaddi est considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du football européen. Son profil, sa maturité balle au pied et sa capacité à dicter le rythme d’un match séduisent les plus grandes écuries du continent, ce qui laisse présager une bataille intense sur le marché des transferts.

Le PSG espère désormais que la présence d’Achraf Hakimi, devenu l’un des leaders du vestiaire parisien et une référence pour la sélection marocaine, pourra peser dans la décision finale du jeune prodige. Reste désormais à savoir si cette stratégie suffira à convaincre Bouaddi de poursuivre sa progression sous les couleurs rouge et bleu.