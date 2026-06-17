Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le choix d’Ayyoub Bouaddi de choisir le Maroc plutôt que la France fait encore débat, son avenir se joue au mercato estival.

L’avenir d’Ayyoub Bouaddi s’annonce comme l’un des grands feuilletons du mercato. Révélation précoce du LOSC et désormais star montante de la sélection marocaine, le jeune milieu de terrain se retrouve au cœur de toutes les convoitises après une nouvelle compétition internationale particulièrement réussie. Son choix de porter les couleurs du Maroc plutôt que celles de l’équipe de France continue d’ailleurs de faire réagir. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen n’a pas mâché ses mots concernant la gestion du dossier par la Fédération française.

« Quand j’entends les paroles du sélectionneur Didier Deschamps, moi ça me choque. Parce que je me dis que Bouaddi, on n’a pas attendu de voir ce qu’il a fait contre le Brésil pour se rendre compte que c’est un jeune qui était en avance », a expliqué l’ancien joueur du PSG. Pour Rothen, les signaux étaient visibles depuis longtemps. À seulement 18 ans, Bouaddi possède déjà une expérience rare pour un joueur de son âge.

« Déjà à 18 ans il a plus de 100 matchs de Ligue 1, dans une équipe qui va jouer la Ligue des Champions et qui a déjà joué la C1. Bouaddi l’a déjà jouée avec beaucoup de réussite alors qu’il n’avait que 17 ans », a-t-il ajouté. Rothen estime même que la Fédération française aurait dû intervenir beaucoup plus tôt afin de sécuriser définitivement le dossier. « Quand tu as un jeune comme ça dans le championnat, qu’il a toujours porté les couleurs de l’équipe nationale chez les jeunes… Bien sûr que le rôle du sélectionneur et de l’encadrement de l’équipe de France est de prendre le téléphone pour appeler Bouaddi », a-t-il poursuivi.

Le Bayern entre dans la danse pour Bouaddi !

Pendant que le débat continue autour de sa sélection internationale, la réalité du marché est implacable : Ayyoub Bouaddi attire désormais les plus grandes écuries européennes. Selon Nicolò Schira, le Bayern Munich est venu s’ajouter à une liste déjà impressionnante de prétendants. Le géant allemand surveille de près la progression du milieu lillois, dont les performances récentes ont confirmé un potentiel exceptionnel.

Le PSG reste également très attentif au dossier. Le club de la capitale suit Bouaddi depuis plusieurs mois et apprécie son profil moderne, capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain. Mais la concurrence s’annonce féroce puisque Arsenal et Liverpool figurent eux aussi parmi les clubs les plus intéressés.

Le LOSC a fixé le prix fort

Consciente de posséder l’un des plus grands talents de sa génération, la direction lilloise a pris les devants. En prolongeant récemment son contrat jusqu’en 2029, le LOSC s’est placé en position de force dans les négociations à venir. Résultat, les dirigeants nordistes ne comptent pas brader leur pépite. Selon plusieurs échos du marché, une offre proche de 80 millions d’euros pourrait désormais être nécessaire pour convaincre Lille d’ouvrir la porte.

Une somme considérable pour un joueur de 18 ans, mais qui reflète parfaitement l’engouement suscité par Bouaddi. Entre son expérience déjà impressionnante, sa marge de progression énorme et son exposition internationale grandissante, tous les ingrédients sont réunis pour faire de lui l’un des transferts les plus marquants des prochains mois.