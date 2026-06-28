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FRANCE

PSG Mercato : De Zerbi brise un rêve de Luis Enrique à 100 M€

Par Bastien Aubert - 28 Juin 2026, 15:00
Roberto De Zerbi (Tottenham)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Très intéressé par Mateus Fernandes (West Ham, 21 ans), le PSG pourrait voir Tottenham le devancer sur ce dossier XXL au mercato estival.

Le PSG pourrait voir l’un de ses objectifs prioritaires lui filer entre les doigts. Très apprécié par Luis Enrique et Luis Campos, Mateus Fernandes suscite une énorme bataille sur le marché des transferts, mais Tottenham apparaît désormais comme le grand favori.

Tottenham passe à l’offensive pour Mateus Fernandes

Selon The Times, les Spurs ont accéléré ces derniers jours et disposent désormais d’une longueur d’avance sur leurs concurrents. Âgé de seulement 21 ans, le milieu portugais sort d’une saison remarquée en Premier League.

Malgré la relégation de son club, ses prestations ont convaincu plusieurs cadors européens de passer à l’action. West Ham serait prêt à discuter d’un transfert, mais réclamerait près de 80 millions de livres sterling, soit environ 92 millions d’euros. Une somme considérable qui pourrait rapidement approcher les 100 millions d’euros avec différents bonus.

De Zerbi veut frapper fort devant le PSG

À la tête de Tottenham, Roberto De Zerbi souhaite marquer les esprits dès son premier mercato. Après plusieurs recrues déjà enregistrées, le technicien italien considère Mateus Fernandes comme une priorité pour renforcer son milieu de terrain. Les Spurs veulent rapidement boucler l’opération afin d’éviter un emballement des enchères. Du côté parisien, Luis Enrique apprécie toujours énormément le profil de l’international portugais, capable d’évoluer dans plusieurs rôles au milieu.

Mais la concurrence anglaise complique sérieusement les plans du PSG. D’autant que Manchester United pourrait finalement se retirer du dossier si les exigences financières de West Ham continuent de grimper. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si Paris décide de surenchérir ou préfère se tourner vers une autre cible afin de renforcer son entrejeu.

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