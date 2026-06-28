Annoncé dans le viseur de l’OM, Akor Adams (26 ans) a mis fin aux spéculations autour de son avenir au mercato estival.

L’OM continue d’explorer plusieurs pistes offensives pour renforcer son effectif cet été. Parmi les noms évoqués figurait celui d’Akor Adams (26 ans), auteur d’une saison convaincante sous les couleurs du FC Séville.

Adams calme les rumeurs de transfert

Avec 10 buts et 3 passes décisives en 32 rencontres, l’ancien buteur de Montpellier s’est imposé comme l’un des éléments forts du club andalou. Des performances qui ont naturellement attiré l’attention de plusieurs formations européennes, dont l’OM. Interrogé par Footy-Africa, l’international nigérian a toutefois tenu à refroidir les spéculations.

« Il est normal que, durant cette période, des rumeurs de transfert circulent concernant de nombreux joueurs, et pas seulement moi. Je suis heureux que mon travail soit reconnu, mais il n’y a rien de concret, a-t-il expliqué. Je n’ai pas parlé à mon agent et je ne prends pas ces rumeurs au sérieux, car pour l’instant, il est temps de me détendre et de me ressourcer pour la saison prochaine. » Un message qui laisse clairement entendre que le joueur n’envisage pas un départ dans l’immédiat.

Séville reste sa priorité

Le buteur de 26 ans a également insisté sur ses ambitions avec le club andalou : « Nous n’avons pas atteint nos objectifs la saison dernière, donc notre priorité actuelle est de voir comment nous pouvons prétendre à une place en compétition européenne la saison prochaine. C’est notre objectif, et je ne suis pas au courant, ni ne me préoccupe, de toutes ces rumeurs de transferts. » Des propos qui confirment sa volonté de poursuivre l’aventure à Séville malgré les sollicitations venues de France, d’Italie et de Turquie.

Pour Grégory Lorenzi et le futur entraîneur Bruno Genesio, cette prise de parole constitue un coup de frein dans ce dossier. Même si le mercato reste long et que la position de Séville pourrait évoluer en cas d’offre importante, Akor Adams ne semble pas pressé de changer d’air. L’OM devra donc probablement activer d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif, tout en poursuivant son indispensable opération dégraissage.