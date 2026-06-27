Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’OM vient de s’offrir l’un des attaquants les plus prolifiques du championnat U19, avec l’ambition d’en faire un futur joueur de l’équipe première.

La DNCG passée, l’OM regarde enfin vers l’avenir et peut démarrer son recrutement en enrôlant le jeune Jah Mason Telusson. Selon le compte Espoirs du Football, ce dernier représente l’une des très belles opérations de l’été. L’attaquant de 18 ans quitte l’OGC Nice pour poursuivre sa progression sur la Canebière, où il intégrera dans un premier temps la post-formation marseillaise.

Ses statistiques parlent pour lui. La saison dernière, le buteur a inscrit 13 buts en 17 matchs de championnat U19 National, auxquels s’ajoutent 4 réalisations en seulement 5 rencontres de Coupe Gambardella. Une efficacité qui n’est pas passée inaperçue. Toujours selon Espoirs du Football, Jah Mason Telusson possède toutes les qualités pour intégrer, à terme, le groupe professionnel de l’OM.

Un profil pour suivre les traces de Bilal Nadir

Son arrivée s’inscrit dans une stratégie déjà utilisée avec succès par le club, à l’image de Bilal Nadir, passé lui aussi par une phase de post-formation avant de se rapprocher des pros. Dans un contexte où l’OM cherche également à valoriser davantage ses jeunes talents, ce recrutement apparaît comme un investissement sur l’avenir plus qu’un renfort immédiat.

Alors que le mercato marseillais reste marqué par les nombreux dossiers de départ et les contraintes financières, le club phocéen continue de préparer demain en attirant l’un des attaquants les plus prometteurs de la génération 2008. Un pari qui pourrait rapidement porter ses fruits si Telusson confirme son impressionnante efficacité sous ses nouvelles couleurs.