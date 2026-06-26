OM : ce départ surprise pourrait rapporter gros à Marseille

L’OM cherche à faire rentrer de l’argent cet été, et certains départs pourraient devenir de vraies bonnes nouvelles financières. Arrivé libre avec une belle réputation, CJ Egan-Riley n’a jamais réussi à s’imposer à Marseille. Mais malgré une première saison très décevante, le défenseur anglais conserve une cote intéressante sur le marché.

Egan-Riley prépare déjà son départ

CJ Egan-Riley avait débarqué à l’OM avec l’étiquette d’un défenseur prometteur, capable de s’installer progressivement dans la rotation. Mais la réalité a été bien différente. Peu convaincant dans ses apparitions, l’ancien joueur de Burnley n’a pas réussi à gagner la confiance de Roberto De Zerbi.

Son passage difficile face à Monaco au début du mois d’avril a marqué un tournant. Mis en difficulté puis contraint de sortir sur blessure, le défenseur central n’a ensuite plus retrouvé de place dans la rotation marseillaise. Entre blessures et mises à l’écart, il n’a plus joué en fin de saison.

Le joueur semble avoir tiré les conséquences de cette situation. Il aurait changé de représentants pour rejoindre l’agence The Team, un choix qui pourrait lui ouvrir plus largement les portes du marché anglais.

Un flop, mais encore une vraie valeur marchande

Sous contrat jusqu’en 2029, Egan-Riley ne dispose pas d’une situation contractuelle qui force l’OM à vendre. Mais une prolongation n’est évidemment pas à l’ordre du jour, et un départ pourrait satisfaire toutes les parties.

Le défenseur de 23 ans reste jeune, anglais et encore considéré comme un joueur à potentiel. Malgré seulement 11 matchs de Ligue 1 disputés cette saison, sa valeur serait estimée autour de 9 millions d’euros. L’OM pourrait donc viser une vente proche de 10 millions d’euros.

Pour un joueur arrivé libre et qui n’a jamais pesé dans la hiérarchie, ce serait une opération très intéressante pour les finances marseillaises.

Une petite économie de salaire, mais un gros chèque espéré

Le départ de CJ Egan-Riley ne transformerait pas la masse salariale de l’OM. L’Anglais ne figurait pas parmi les plus gros salaires du vestiaire et occupait seulement le 20e rang dans la grille salariale marseillaise.

Mais dans un été où chaque vente compte, un transfert autour de 10 millions d’euros représenterait une bouffée d’oxygène non négligeable. L’OM pourrait récupérer une belle indemnité tout en libérant une place dans l’effectif.

Le changement d’agent ressemble donc à un premier signal. Egan-Riley semble prêt à relancer sa carrière ailleurs, et Marseille pourrait bien transformer un flop sportif en joli coup financier.