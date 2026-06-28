Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le dossier Mason Greenwood (24 ans) prend une nouvelle dimension à l’OM. Alors que l’AS Rome et Fenerbahçe suivent de près l’attaquant anglais, Al-Hilal est prêt à bouleverser la hiérarchie avec une offre XXL.

Le mercato de l’OM pourrait connaître un tournant majeur dans les prochains jours. Après le feu vert de la DNCG, assorti d’un encadrement de la masse salariale, les dirigeants olympiens doivent désormais vendre afin d’équilibrer leurs comptes. Et un joueur concentre toutes les attentions : Mason Greenwood.

Al-Hilal prêt à tout pour Greenwood ?

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs marseillaises, l’attaquant anglais dispose d’une solide cote sur le marché. L’OM ne compte toutefois pas le laisser partir à n’importe quel prix. Les dirigeants phocéens réclameraient près de 50 millions d’euros pour accepter un transfert, une somme qui a déjà refroidi plusieurs prétendants, notamment l’AS Rome.

Mais un nouvel acteur pourrait totalement changer la donne. Selon Tutto Mercato Web, Al-Hilal est prêt à passer à l’offensive avec une proposition largement supérieure aux standards européens. Le club saoudien disposerait des moyens nécessaires pour satisfaire à la fois les exigences financières de l’OM et les attentes salariales de Mason Greenwood.

Une aubaine pour l’OM

Cette offensive pourrait rebattre toutes les cartes. Si l’international anglais semblait avoir trouvé un terrain d’entente avec l’AS Roma ces dernières semaines, l’intérêt d’Al-Hilal pourrait relancer sa réflexion. L’Arabie saoudite avait déjà tenté de le séduire par le passé et disposerait aujourd’hui d’arguments financiers difficilement comparables avec ceux des clubs européens.

La concurrence reste toutefois importante. Fenerbahçe demeure également très actif dans ce dossier. Le club turc aurait transmis une proposition comprenant un salaire fixe de 12 millions d’euros par saison, assorti de nombreux bonus liés aux performances individuelles et collectives. Une offre conséquente, mais qui pourrait être dépassée par la puissance financière d’Al-Hilal.

La bataille n’est pas terminée

Pour l’OM, cette bataille entre plusieurs prétendants représente une excellente nouvelle. Dans un contexte économique toujours fragile, une vente de Mason Greenwood aux conditions espérées permettrait de renflouer significativement les caisses du club tout en offrant davantage de marge de manœuvre à la direction pour renforcer l’effectif.

Les prochaines heures s’annoncent donc déterminantes. Entre la piste italienne, l’offensive turque et désormais l’irruption d’Al-Hilal, Marseille se retrouve en position de force pour négocier. Si les 50 millions d’euros réclamés sont finalement atteints, Greenwood pourrait devenir l’un des plus gros transferts de l’histoire récente du club et offrir à l’OM l’oxygène financier recherché pour poursuivre son mercato.