OM : un cadre a déserté Marseille pour retrouver un ancien du RC Lens

Préparateur physique de l’OM, Mario Rotondale participe actuellement à la Coupe du monde 2026 au sein du staff de l’Ouzbékistan dirigé par Fabio Cannavaro.

Pendant que plusieurs joueurs de l’OM suivent la Coupe du monde 2026 à distance, un membre du staff technique vit la compétition de l’intérieur. Comme révélé par RMC Sport, Mario Rotondale, préparateur physique de l’Olympique de Marseille, fait actuellement partie du staff de la sélection ouzbèke, emmenée par l’ancien Ballon d’Or Fabio Cannavaro. Il accompagne notamment l’ancien défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov.

Repéré sur le banc de touche lors des rencontres de l’Ouzbékistan, l’Italien est notamment chargé de l’échauffement des titulaires avant les matchs ainsi que du suivi physique des remplaçants tout au long des rencontres. Une mission essentielle dans un staff composé exclusivement de techniciens italiens.

Une relation de confiance avec Fabio Cannavaro

La présence de Mario Rotondale aux côtés de Fabio Cannavaro n’est pas le fruit du hasard. Les deux hommes se connaissent parfaitement depuis leur collaboration en Chine, où ils avaient travaillé ensemble à Guangzhou. Leur association avait été couronnée de succès avec un titre de champion de Chine remporté en 2019.

Lorsque Cannavaro a été nommé sélectionneur de l’Ouzbékistan avant la première Coupe du monde de l’histoire du pays, il a choisi de s’entourer d’hommes de confiance. Rotondale a naturellement intégré ce projet tout en conservant ses fonctions à l’OM.

Un parcours reconnu au plus haut niveau

Arrivé à Marseille lors de la saison d’Igor Tudor, Mario Rotondale s’est rapidement imposé comme un cadre de la préparation physique au sein du club. Il a ensuite poursuivi son travail sous Roberto De Zerbi puis Habib Beye, preuve de la confiance accordée à ses compétences malgré les changements d’entraîneurs.

Avant son arrivée sur la Canebière, l’Italien avait déjà bâti une solide réputation en passant notamment par la Juventus, avant de multiplier les expériences à l’international.

Une Coupe du monde compliquée pour l’Ouzbékistan

Pour sa toute première participation à une Coupe du monde, l’Ouzbékistan découvre le très haut niveau avec un groupe particulièrement relevé. Battue par la Colombie, le Portugal, et la RD Congo cette nuit, la sélection de Fabio Cannavaro est officiellement éliminée de la compétition.

Malgré tout, cette expérience constitue une étape historique pour le football ouzbek. Pour Mario Rotondale, elle représente également une reconnaissance de son expertise, lui qui continue de faire rayonner le savoir-faire de l’OM sur la scène internationale.