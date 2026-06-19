Revue de presse Mondial 2026 : atroce blessure pour un ancien de l’OM, Khusanov (ex-RC Lens) fait des siennes

Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du vendredi 19 juin 2026.

Canada – Qatar (6-0) : Koné (ex-OM) gravement blessé

Lors du match entre le Canada et le Qatar à Vancouver cette nuit, le milieu de terrain canadien et ancien de l’OM Ismaël Koné a subi une très grave blessure à la jambe gauche après un tacle d’Assim Madibo à la 51e minute. Les images ont montré une déformation inquiétante du bas de sa jambe, laissant craindre une fracture sévère. Madibo a été expulsé immédiatement, tout comme un autre joueur qatari plus tôt dans la rencontre. Pris en charge rapidement par les secours, Koné a quitté le terrain sur une civière avec un masque à oxygène, tout en adressant un geste rassurant aux supporters. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le joueur souffrirait d’une double fracture tibia-péroné et doit être opéré. Après le match, le sélectionneur canadien Jesse Marsch a expliqué que les joueurs et le staff avaient entendu l’os se briser et se sont dits très affectés par la blessure d’un joueur considéré comme essentiel à l’équipe. Il a toutefois précisé qu’Assim Madibo était venu présenter ses excuses et qu’il ne pensait pas que le geste était intentionnel. Le remplaçant de Koné, Nathan Saliba, lui a rendu hommage après avoir marqué sur coup franc en brandissant son maillot. Plus tard, Moïse Bombito lui a rendu visite à l’hôpital. Malgré cet incident dramatique, le Canada a largement dominé la rencontre et s’est imposé 6-0 face au Qatar, grâce notamment à un triplé de Jonathan David.

RC Lens : le roc Khusanov a encore fait des siennes

Lors du match de Coupe du Monde 2026 entre l’Ouzbékistan et la Colombie (1-3) disputé à Mexico, un incident spectaculaire est survenu à la 34e minute. Le défenseur de Manchester City et ancien du RC Lens, Abdukodir Khusanov, a percuté violemment un cameraman en bord de terrain alors qu’il suivait une action offensive de Luis Díaz. Incapable de freiner, il a terminé sa course sur le technicien, qui a été touché à la jambe et est tombé au sol, lâchant son matériel. Pris en charge par le staff médical, le cameraman a été évacué après l’incident, tandis que le match a pu reprendre normalement.

Équipe de France : trois changements attendus contre l’Irak

Avant d’affronter l’Irak lors du prochain match de l’équipe de France lundi, le sélectionneur Didier Deschamps envisagerait de procéder à quelques ajustements dans son onze de départ. Selon les informations de Canal+, deux ou trois changements pourraient être effectués afin de ménager certains titulaires. Par ailleurs, Malo Gusto, qui avait ressenti une gêne à l’entraînement mercredi, se porterait mieux et pourrait être disponible pour cette rencontre. L’objectif de la France sera désormais de valider officiellement sa qualification tout en gérant les efforts de son effectif.

République tchèque – Afrique du Sud (1-1) : Sulc (OL) fautif

La rencontre entre la République tchèque et l’Afrique du Sud s’est conclue sur un match nul (1-1) lors de la 2e journée du groupe A de la Coupe du Monde 2026, un résultat qui laisse les deux équipes sous pression après leur défaite initiale respectivement face à la Corée du Sud et le Mexique. La République tchèque a bien débuté la rencontre avec une ouverture du score rapide de Sadílek dès la 6e minute, après une action bien construite. Malgré une domination globale et quelques occasions supplémentaires, les Tchèques n’ont pas réussi à faire le break. L’Afrique du Sud, longtemps en difficulté et peu dangereuse, est restée dans le match avant de profiter d’un fait de jeu en fin de rencontre : une main de Šulc a offert un penalty transformé par Mokoena à la 81e minute. La fin de match a été animée, avec des occasions des deux côtés, mais aucune équipe n’a réussi à prendre l’avantage. Ce nul n’arrange personne, mais laisse encore les deux sélections en vie pour la qualification avant la suite du groupe.

Suisse – Bosnie-Herzégovine (4-1) : les remplaçants suisses font la différence

La Suisse a remporté une victoire importante face à la Bosnie-Herzégovine (4-1) lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Après son match nul contre le Qatar (1-1), la Nati devait s’imposer pour se rapprocher de la qualification. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Murat Yakin ont longtemps buté sur une défense bosnienne bien organisée. Malgré plusieurs occasions, notamment de Dan Ndoye, le score est resté nul jusqu’à la 74e minute. L’entrée en jeu de plusieurs remplaçants a changé le match. Manzambi a ouvert le score d’une superbe reprise de volée avant que Ruben Vargas ne double la mise. La Bosnie-Herzégovine a ensuite été réduite à dix après l’expulsion de Muharemović, ce qui a facilité la fin de rencontre des Suisses. Manzambi a inscrit un deuxième but en fin de match, tandis que Mahmic a réduit l’écart pour les Bosniens. Enfin, Granit Xhaka a transformé un penalty dans le temps additionnel pour sceller le succès helvète. Grâce à cette victoire 4-1, la Suisse prend provisoirement la tête du groupe B avec quatre points. De son côté, la Bosnie-Herzégovine voit ses chances de qualification se compliquer avant la dernière journée.

Mexique – Corée du Sud (1-0) : direction les 16es pour le Mexique

Le Mexique est devenu la première équipe à se qualifier officiellement pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire 1-0 contre la Corée du Sud. Le seul but du match a été inscrit par Luis Romo à la 50e minute, profitant d’une erreur du gardien sud-coréen Seung-Gyu Kim, qui a relâché un ballon sur un centre pourtant peu dangereux. Les joueurs du sélectionneur Javier Aguirre ont eu du mal à convaincre, notamment lors d’une première période décevante qui leur a valu les sifflets d’une partie du public. Malgré une meilleure maîtrise technique, les Sud-Coréens n’ont pas réussi à concrétiser leurs occasions et repartent sans point. Grâce à ce succès, le Mexique valide son billet pour les seizièmes de finale et tentera de terminer la phase de groupes avec un sans-faute lors de son prochain match contre la République tchèque au stade Azteca. De son côté, la Corée du Sud devra obtenir un bon résultat face à l’Afrique du Sud pour espérer poursuivre son parcours dans la compétition.