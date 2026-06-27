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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Haise veut frapper fort avec un chouchou de l’OM en L1 !

Par Bastien Aubert - 27 Juin 2026, 12:20
Charlie Cresswell (Toulouse)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Désireux de se renforcer au poste de défenseur central au mercato estival, le Stade Rennais cible un chouchou de l’OM.

Franck Haise ne compte pas faire les choses à moitié. Déterminé à renforcer sa défense avant le début de la saison, l’entraîneur du Stade Rennais a coché un nom bien connu des observateurs de la Ligue 1 : Charlie Cresswell. 

Le Stade Rennais fonce sur Cresswell

Le défenseur central de Toulouse, déjà convoité par l’OM lors du dernier mercato hivernal, figure désormais parmi les priorités rennaises. Selon Ouest-France, le Stade Rennais multiplie les pistes pour recruter un défenseur central expérimenté, mais l’international Espoirs anglais de 23 ans occupe une place de choix dans la short-list bretonne. 

Auteur de deux saisons très convaincantes sous les couleurs du TFC, Cresswell s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus solides du championnat. Le dossier s’annonce toutefois particulièrement compliqué. 

Un dossier trop coûteux ? 

Toulouse n’a aucune intention de brader son joueur et la concurrence s’annonce féroce. Plusieurs clubs de Premier League surveillent également le défenseur anglais, ce qui pourrait rapidement faire grimper le montant du transfert. Le Stade Rennais devra donc sortir le chéquier s’il souhaite convaincre le TFC. 

Ce serait un investissement majeur, mais aussi un signal fort envoyé par Franck Haise, qui veut bâtir une équipe capable de retrouver rapidement les premières places de Ligue 1. Déjà apprécié par l’OM il y a quelques mois, Charlie Cresswell pourrait finalement rester en Ligue 1… mais sous les couleurs rouge et noir du Stade Rennais.

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