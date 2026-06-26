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Stade Rennais Mercato : après Lemaître, un nouveau renfort à 10 M€ attend Haise

Par William Tertrin - 26 Juin 2026, 22:40
Franck Haise (Stade Rennais)

Le Stade Rennais poursuit son mercato estival avec méthode. Après avoir officialisé l’arrivée du gardien Nicolas Lemaître, les Rouge et Noir accélèrent en parallèle sur le dossier de l’attaquant espagnol Eliezer Mayenda.

Le Stade Rennais tient sa nouvelle doublure de Brice Samba. Champion de Ligue 2 avec Troyes la saison dernière, Nicolas Lemaître s’est officiellement engagé avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2028.

À 29 ans, le portier de 1,90 m apporte une solide expérience du football français. Formé à Reims, il a également porté les couleurs de Quevilly-Rouen avant de rejoindre Troyes, où il a participé au sacre de l’ESTAC en Ligue 2.

Avec cette signature, Rennes sécurise le poste de gardien derrière Brice Samba et mise sur un profil fiable, expérimenté et habitué aux exigences du haut niveau.

Rennes insiste pour Eliezer Mayenda

Mais le mercato rennais est loin d’être terminé. Selon le journaliste Guillaume Lainé, le club breton continue de pousser pour recruter Eliezer Mayenda, jeune attaquant polyvalent de Sunderland.

Le dossier reste actif et les discussions se poursuivent entre les différentes parties. Le montant de l’opération pourrait dépasser les 10 millions d’euros, preuve de la confiance placée par les dirigeants rennais dans le potentiel de l’international espoirs espagnol.

Âgé de 21 ans, Mayenda est capable d’évoluer en pointe comme sur les côtés de l’attaque. Son explosivité, sa vitesse et sa capacité à attaquer la profondeur correspondent au profil recherché par Rennes pour renforcer son secteur offensif.

Un mercato qui prend forme

Après déjà quatre mouvements enregistrés au total, le Stade Rennais continue donc de bâtir son effectif pour la saison à venir. L’arrivée de Nicolas Lemaître apporte de la stabilité au poste de gardien, tandis que le dossier Eliezer Mayenda pourrait offrir une nouvelle arme offensive à Franck Haise.

Si les négociations aboutissent, Rennes réaliserait l’un des investissements offensifs les plus importants de son été et confirmerait ses ambitions avant la reprise.

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