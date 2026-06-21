Stade Rennais Mercato : un très gros coup à 16 M€ bientôt bouclé ?

Très actif depuis l’ouverture du mercato estival, le Stade Rennais poursuit son recrutement. Le club breton a désormais jeté son dévolu sur un jeune attaquant au fort potentiel.

Le Stade Rennais continue d’avancer ses pions sur le marché des transferts. Après avoir enregistré plusieurs renforts avec Thomasson, Soumaré et Oliveira, le club breton travaille désormais sur l’arrivée d’Eliezer Mayenda, l’attaquant de Sunderland, selon les informations de Foot Mercato.

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le SRFC souhaite offrir davantage de solutions offensives à son entraîneur Franck Haise. Dans cette optique, les dirigeants rennais apprécient particulièrement le profil du jeune Espagnol, capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque.

Un talent à relancer venu d’Angleterre

Sous contrat avec Sunderland jusqu’en juin 2030, Eliezer Mayenda reste l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de sa génération. Né à Saragosse, le gaucher de 1,83 mètre possède des qualités de vitesse, de percussion et de mobilité qui correspondent au profil recherché par Rennes.

Sa saison 2025-2026 en Angleterre a toutefois été contrastée. Utilisé de manière irrégulière, l’attaquant espagnol a disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de deux buts et une passe décisive. Des statistiques modestes qui n’entament pas la confiance des recruteurs rennais, convaincus de son potentiel de progression.

Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer

Conscient de la marge de développement du joueur, le Stade Rennais étudie sérieusement les conditions d’une éventuelle opération. Selon les estimations de Transfermarkt, la valeur marchande de Mayenda avoisine actuellement les 16 millions d’euros.

Alors que Rennes entend bâtir un effectif capable de performer en Ligue 1 comme en Ligue Europa, l’arrivée du jeune Espagnol s’inscrirait parfaitement dans la stratégie du club : recruter des talents à fort potentiel capables de franchir un cap sous le maillot rouge et noir.

Reste désormais à savoir si les discussions avec Sunderland permettront au SRFC de concrétiser cette piste qui prend de l’épaisseur au fil des jours.