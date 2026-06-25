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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un défenseur du Mondial dans le viseur, énorme coup en approche ?

Par William Tertrin - 25 Juin 2026, 14:00

Le Stade Rennais pourrait frapper fort cet été avec un défenseur international participant à la Coupe du monde.

Alors que le Stade Rennais a déjà bouclé trois recrues pour cet été, le secteur défensif pourrait encore évoluer. En effet, un défenseur central supplémentaire est espéré, et ça peut-être un gros coup.

Comme dévoilé par l’insider Jonathan, “un nom international qui joue la CDM” circule autour du club, et il pourrait s’agir ici d’une grosse recrue selon ses dires.

Un profil d’envergure évoqué, plusieurs pistes possibles

Sans dévoiler l’identité du joueur, la rumeur insiste sur un élément clé : il s’agirait d’un défenseur central évoluant au niveau international et sélectionné pour la Coupe du monde. Cette description ouvre la porte à de nombreux profils, et les supporters vont s’en donner à cœur joie dans cette « chasse ».

Pour rappel, même s’il ne s’agit pas de lui, le dossier Malang Sarr reste un sujet récurrent autour du Stade Rennais. Le défenseur, en fin de contrat au RC Lens, continue d’être évoqué dans les discussions, mais sans rien de concret à ce stade, surtout que son entourage jouerait un rôle très important. Reste à voir qui sera l’heureux élu pour venir compléter la défense centrale rennaise.

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