Si le Stade Rennais a bien avancé sur son recrutement estival, Loïc Désiré cherche avant tout à dégraisser l’effectif de Franck Haise au mercato.

Le Stade Rennais entre dans une phase décisive de son mercato. Si plusieurs pistes avancent en coulisses pour renforcer l’effectif de Franck Haise, la priorité de Loïc Désiré semble désormais clairement identifiée : alléger un groupe jugé trop fourni avant d’accélérer sur les gros dossiers de l’été. Les prochaines semaines pourraient ainsi être marquées par une véritable vague de départs du côté de la Bretagne.

Une liste de partants qui s’allonge

Selon les derniers échos autour du club rennais, plusieurs joueurs pourraient quitter le navire durant ce mercato. Parmi les dossiers les plus évoqués figurent notamment Seidu, Brassier, James et Cissé, dont l’avenir apparaît particulièrement incertain. D’autres situations restent également à surveiller de près. Fofana pourrait partir en cas d’offre satisfaisante, tandis que le cas Ludovic Blas continue d’alimenter les discussions. En interne, certains espèrent éviter un scénario où l’ancien Nantais irait jusqu’au terme de son contrat. Enfin, la situation de Breel Embolo suscite également des interrogations, notamment concernant l’existence d’un véritable marché autour de son profil cet été.

Pendant que le Stade Rennais travaille sur les sorties, le recrutement suit son cours. Franck Haise a clairement identifié les secteurs à renforcer afin d’aborder la saison avec davantage d’équilibre. Un défenseur central expérimenté figure en tête de liste afin d’apporter du leadership et de la solidité à l’arrière-garde rennaise. Le club recherche également un ailier de percussion capable de créer des différences dans les un-contre-un et d’apporter davantage de profondeur offensive. Enfin, un arrière droit est également attendu pour compléter l’effectif.

Haise veut un groupe plus réduit au Stade Rennais

La stratégie du Stade Rennais semble désormais limpide : recruter moins mais mieux. Après plusieurs mercatos marqués par un effectif très dense, les dirigeants souhaitent offrir à Franck Haise un groupe plus resserré, avec davantage de concurrence qualitative que quantitative. Cette approche doit également permettre de réduire la masse salariale tout en facilitant l’intégration des futures recrues.

Même si plusieurs dossiers semblent déjà bien avancés, le visage définitif du Stade Rennais est encore loin d’être connu. Entre les nombreux départs envisagés et les trois renforts prioritaires attendus, les prochaines semaines pourraient profondément remodeler l’effectif breton. Une chose est sûre : Franck Haise veut démarrer la saison avec un groupe clarifié, compétitif et prêt à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.