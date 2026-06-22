Stade Rennais Mercato : le nouveau Kalimuendo offert à Haise ?

Annoncé dans le viseur du Stade Rennais, Eliezer Mayenda possède plusieurs caractéristiques qui rappellent un certain Arnaud Kalimuendo.

Pour dynamiter son attaque en vue de la saison prochaine, le Stade Rennais pousserait pour recruter Eliezer Mayenda, comme l’a révélé Foot Mercato ce dimanche. Attaquant prometteur de Sunderland, l’Espagnol sort d’une saison contrastée avec les Black Cats, marquée par un temps de jeu limité et un bilan de deux buts et une passe décisive en 22 matchs disputés toutes compétitions confondues. Avec la fiche Data’Scout du joueur, on vous en dit plus sur le profil d’Eliezer Mayenda.

Mayenda, un profil similaire à Kalimuendo

À première vue, Eliezer Mayenda présente un profil qui n’est pas sans rappeler celui d’Arnaud Kalimuendo. Comme l’ancien attaquant rennais, l’Espagnol aime attaquer la profondeur et utiliser sa vitesse pour prendre le dessus sur les défenseurs adverses. La fiche Data’Scout met notamment en avant sa pointe de vitesse (90/100), ses accélérations brusques (62/100) et sa capacité à multiplier les courses progressives (68/100), des qualités particulièrement recherchées dans le football moderne.

Autre point commun avec Arnaud Kalimuendo, Eliezer Mayenda est un attaquant mobile qui aime participer au jeu en décrochant ou en provoquant balle au pied. Avec un indice de 93/100 en dribbles tentés, le joueur de Sunderland n’hésite pas à provoquer ses adversaires pour créer des décalages. Son profil d’attaquant de profondeur et de pressing, ses deux principaux points forts selon Data’Scout, pourrait parfaitement correspondre à une équipe rennaise qui cherche davantage de vitesse et d’explosivité dans son secteur offensif.

En revanche, le joueur de 21 ans doit encore progresser dans la zone de vérité. Malgré une bonne qualité de frappe et un taux de tirs cadrés intéressant (78/100), il touche encore peu de ballons dans la surface adverse et peine à peser régulièrement sur les défenses. Des lacunes qui expliquent sans doute ses statistiques modestes cette saison avec seulement deux buts inscrits. Mais au regard de ses qualités athlétiques et de sa marge de progression, Eliezer Mayenda possède le profil d’un pari prometteur pour le Stade Rennais.