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Stade Rennais Mercato : accord pour un chouchou de Haise, un gardien se rapproche pour Rennes ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juin 2026, 08:20
Franck Haise (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que la Coupe du Monde bat son plein, le Stade Rennais continue d’avancer sur son mercato estival.

Le Stade Rennais ne ralentit pas. Pendant que l’attention du monde du football est tournée vers la Coupe du monde 2026, les dirigeants bretons poursuivent leur travail en coulisses afin de renforcer l’effectif pour la saison prochaine. Et plusieurs dossiers importants avancent actuellement.

La situation de Seidu clarifiée 

Mohamed Toubache-Ter a apporté des précisions sur le cas d’Alidu Seidu, dont l’avenir suscite de nombreuses interrogations. Contrairement à certaines rumeurs, le défenseur ghanéen ne serait absolument pas considéré comme indésirable par le club breton. Il explique toutefois qu’un accord de principe existe entre les différentes parties concernant un éventuel départ : « Le Stade Rennais ne considère pas Alidu Seidu comme indésirable, au contraire ! En revanche, accord de principe entre le concerné et le club sur un point essentiel : si une offre arrive sur la table et qu’elle convient au joueur comme au club, ça partira ! » Autrement dit, Rennes ne ferme aucune porte mais ne pousse pas non plus son joueur vers la sortie.

L’autre information importante concerne le poste de gardien de but. Selon Mohamed Toubache-Ter, les discussions avanceraient favorablement concernant l’arrivée d’une doublure dans les cages du Stade Rennais. « Sinon, ça avance plutôt pas mal sur le gardien numéro 2. » Si aucun nom n’a encore filtré, cette déclaration confirme que les dirigeants rennais souhaitent rapidement finaliser ce dossier afin de sécuriser un poste jugé important dans l’organisation de l’effectif.

Un gardien numéro 2 se rapproche

Parallèlement, deux autres pistes continuent d’alimenter les réflexions du club breton. Le dossier Lilian Brassier reste suivi avec attention par les décideurs rennais. Le défenseur du Stade Rennais figure parmi les profils appréciés pour renforcer l’arrière-garde. Dans le secteur offensif, le nom de Breel Embolo demeure également dans les discussions. L’attaquant suisse représente une option séduisante pour apporter de l’expérience, de la puissance et du leadership au groupe. Mohamed Toubache-Ter qualifie d’ailleurs ces deux pistes de « dossiers passionnants », preuve que Rennes continue de travailler activement sur plusieurs fronts.

À mesure que le mercato avance, le Stade Rennais affine sa stratégie. Entre la gestion des départs potentiels, le recrutement d’un gardien et les pistes ambitieuses menant à Brassier ou Embolo, les prochaines semaines s’annoncent particulièrement animées en Bretagne. Les supporters rennais peuvent en tout cas se rassurer : malgré la période internationale, les dirigeants continuent de préparer activement la future équipe avec plusieurs dossiers qui semblent progresser dans le bon sens.

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