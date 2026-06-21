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FRANCE

Stade Rennais Mercato : un autre gros coup en préparation en plus de Mayenda !

Par William Tertrin - 21 Juin 2026, 17:00
Le logo du Stade Rennais avant un match contre l'AJ Auxerre.

Alors que l’avenir de Breel Embolo pourrait évoluer, un nouveau profil offensif, en complément de la piste Mayenda, serait déjà identifié au Stade Rennais.

Le Stade Rennais ne veut pas être pris de court. En cas de départ de Breel Embolo, le club breton aurait déjà le portrait robot de la recrue idéale pour renforcer son attaque. Selon une information relayée par le compte X @jonathan35001, les dirigeants rennais travaillent sur un deuxième profil offensif, en plus de celui menant à Eliezer Mayenda.

Un joueur qui n’est pas un pur numéro 9

Le joueur ciblé par le Stade Rennais ne serait pas un pur numéro 9. Le profil évoqué correspond à un attaquant polyvalent, capable d’évoluer en soutien de l’avant-centre et sur le côté gauche de l’attaque. Un profil à la Pablo Pagis, même s’il n’y a rien de nouveau dans cette piste. Au-delà de sa polyvalence, le joueur idéal devra être technique, doté d’une bonne intelligence de jeu, et surtout capable de s’intégrer dans un collectif structuré, un critère central dans la politique sportive rennaise.

Sans confirmation officielle à ce stade, cette piste illustre néanmoins une tendance claire : Rennes cherche à multiplier les solutions offensives capables de s’adapter à plusieurs postes et systèmes de jeu. Le scénario dépendra notamment de l’évolution du cas Embolo et des opportunités du marché.

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