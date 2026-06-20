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FRANCE

OM, RC Lens, Stade Rennais Mercato : un dénouement inattendu pour Pablo Pagis ?

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 20:47
Pablo Pagis (Lorient FC)

Mécontent du prix fixé par le FC Lorient, Pablo Pagis envisagerait désormais un bras de fer avec ses dirigeants.

Comme l’a récemment évoqué par le site Jeunes Footeux, on pourrait bien se diriger vers un bras de fer dans le dossier Pablo Pagis. Ardemment courtisé cet été par plusieurs cadors de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille, le RC Lens et le Stade Rennais, le fils de Mickaël Pagis fait face à l’intransigeance de son président Loïc Féry, qui a récemment annoncé qu’il ne vendrait pas son joueur en-dessous de 20 millions d’euros lors du mercato estival. De quoi refroidir ces courtisans, étant donné qu’il ne reste plus qu’un an de contrat à Pablo Pagis.

Pagis prêt à partir libre de Lorient en 2027 ?

Selon le journaliste Stéphane Désenclos, Pablo Pagis serait furieux du montant réclamé par son club pour le laisser partir cet été et serait prêt à partir au clash. « Le joueur de 23 ans pourrait choisir de rester à Lorient une saison de plus et partir libre au mois de juin 2027. Une perspective qui devrait faire réfléchir Loïc Fery, qui, du coup, pourrait tout perdre », explique notre confrère. Une menace qui pourrait pousser les Merlus à revoir leurs exigences à la baisse dans les prochaines semaines.

Auteur de la meilleure saison de sa jeune carrière, Pablo Pagis s’est imposé comme l’un des grands artisans du retour aux premiers plans du FC Lorient dans l’élite. À 23 ans, l’attaquant a franchi un cap en enchaînant les performances de haut niveau tout au long de l’exercice 2025-2026. Capable d’évoluer aussi bien en pointe que sur le front de l’attaque, le fils de Mickaël Pagis a séduit par sa mobilité, sa qualité technique et son sens du but. Ses prestations remarquées en Ligue 2 ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs ambitieux de Ligue 1, convaincus de son potentiel et de sa capacité à s’imposer à l’échelon supérieur.

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