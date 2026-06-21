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FRANCE

Stade Rennais : un ancien Rennais a vécu une scène complètement irréelle au Mondial

Par William Tertrin - 21 Juin 2026, 22:00

Passé par le Stade Rennais, le défenseur norvégien Leo Ostigard a vécu un événement personnel majeur en plein Mondial 2026.

Ancien défenseur du Stade Rennais, Leo Ostigard traverse une période aussi intense sur le plan sportif que personnel. Actuellement engagé avec la Norvège à la Coupe du monde 2026, le joueur de 26 ans a vécu un moment fort en émotion : la naissance de son fils, à distance, via FaceTime.

Le défenseur central, qui a porté le maillot rennais avant de poursuivre sa carrière à l’étranger, n’a pas quitté le groupe norvégien malgré cet événement familial majeur. Quelques jours seulement après avoir participé à la victoire face à l’Irak (4-1), où il s’est également illustré en marquant, Ostigard est resté concentré sur la compétition tout en accompagnant sa compagne, Aurora Eidmann, pendant l’accouchement.

Un moment unique pour Leo Ostigard

Une séquence particulièrement émouvante a été diffusée par la Fédération norvégienne : on y voit le joueur, très ému, assister à la naissance de son enfant depuis son téléphone. Ses coéquipiers, dont certaines stars de la sélection, sont ensuite venus le féliciter dans son hôtel, dans une ambiance de célébration collective.

« Quand j’ai vu le bébé pour la première fois, je me suis effondré en larmes », a confié le défenseur, submergé par l’émotion après cet instant unique.

Malgré cette parenthèse personnelle forte, Ostigard devrait rapidement retrouver les terrains. La Norvège poursuit sa route dans la compétition et prépare notamment un choc face au Sénégal, avant une affiche très attendue contre l’équipe de France lors de la phase de groupes. Pour l’ancien Rennais, cette séquence restera comme l’une des plus marquantes de sa carrière.

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