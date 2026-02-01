À LA UNE DU 1 FéV 2026
Stade Rennais Mercato : Habib Beye n'y arrive plus mais l'opération dégraissage se poursuit

Par Laurent Hess - 1 Fév 2026, 08:30
Samedi, avant et après sa lourde défaite à Monaco (0-4), le Stade Rennais a annoncé le départ de deux anciens flops de l’ère Frédéric Massara. Une bonne chose de faite…

Le Stade Rennais a confirmé ses difficultés de ce début d’année 2026 hier soir sur la pelouse de l’AS Monaco (0-4) mais la journée de samedi a tout de même été marquée par deux bonnes nouvelles pour le SRFC, avec deux départs. Le club breton a d’abord officialisé le prêt avec option d’achat d’Albert Grønbæk. À 24 ans, le milieu danois, transféré pour 15 millions d’euros depuis Bodø/Glimt à l’été 2024, n’aura disputé que 18 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 2 buts et délivrant 1 passe décisive avant un premier prêt à Southampton, puis au Genoa sur la première moitié de la saison. Ce nouveau prêt à Hambourg devrait sceller son avenir alors qu’il était lié au club breton jusqu’en 2029.

Après Gronbaek, Ostigard quitte le Stade Rennais

Et hier soir, le Stade Rennais a officialisé le transfert de Leo Ostigard au Genoa, où il était prêté depuis l’été dernier. Une opération négociée dans le cadre de la rupture de prêt de Gronbaek, selon Ouest-France. Le défenseur norvégien, recruté en provenance du Napoli pour stabiliser la défense bretonne à l’été 2024, n’aura joué lui aussi que 18 rencontres avec le SRFC. Il avait été prêté à Hoffenheim, puis au Genoa qui a décidé de lever l’option d’achat du défenseur de 26 ans. A noter encore que Warmed Omari va connaître le même destin avec Hambourg, ce qui va rapporter environ 2,5 millions d’euros à Rennes, selon Ouest-France.

