Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans les petits papiers de la Juventus, Amine Gouiri (OM, 26 ans) ne devrait pas signer à Turin au mercato estival. La faute au PSG !

L’avenir d’Amine Gouiri pourrait bien s’éclaircir… grâce au PSG. Alors que la Juventus suivait également l’attaquant de l’OM pour renforcer son secteur offensif, le club italien semble désormais tout proche de boucler un accord avec le PSG pour Randal Kolo Muani.

Plutôt Kolo-Muani que Gouiri à la Juve !

Une avancée qui éloigne considérablement la menace d’une offensive turinoise pour l’international algérien. Selon Tuttosport, la Juventus est désormais très confiante pour finaliser le transfert de Kolo Muani. Les discussions auraient fortement progressé autour d’un montant de 40 millions d’euros, bonus compris, alors que le PSG réclamait initialement 50 millions. L’objectif de la Vieille Dame est clair : disposer de son nouvel attaquant dès le début du stage de préparation prévu le 13 juillet.

Le Corriere dello Sport confirme cette tendance et révèle même que les négociations financières sont directement pilotées par Nasser Al-Khelaïfi côté parisien. Le président du PSG échangerait avec John Elkann, très impliqué dans le dossier grâce à ses liens personnels et professionnels avec le dirigeant parisien. Un contexte qui favorise un accord rapide entre les deux clubs.

Un feuilleton pas encore terminé ?

Pour l’OM, cette évolution est une excellente nouvelle. Si la Juventus boucle effectivement l’arrivée de Randal Kolo Muani, elle n’aura plus de raison d’investir massivement sur Amine Gouiri cet été.

De quoi offrir un peu plus de sérénité aux dirigeants marseillais, qui comptent toujours sur leur attaquant malgré les impératifs économiques imposés par la DNCG et le fair-play financier. Le feuilleton est encore loin d’être terminé, mais une chose est certaine : cette fois, le PSG pourrait bien rendre un précieux service à son rival marseillais sur le marché des transferts.