Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si le RC Lens pourrait avoir fait un bon coup en recrutant Michaël Cuisance (26 ans) au mercato estival, les avis ne sont pas unanimes sur le sujet.

Michael Cuisance, vraie bonne pioche pour le RC Lens ? À 26 ans, l’ancien joueur de l’OM vient d’annoncer sa signature et reste un profil technique apprécié, capable d’apporter de la créativité dans l’entrejeu. Mais son arrivée ne ferait déjà pas l’unanimité, notamment en raison de ses performances inégales ces dernières saisons.

Jour de transfert. Prêt à écrire la suite à Lens ✍🏼

De sang et Or ❤️💛 @RCLens pic.twitter.com/MiFJ8z3kXf — Michael Cuisance (@MichaelCUISANCE) June 27, 2026

Une perte discutable pour le Hertha Berlin ?

En Allemagne, où il évoluait sous les couleurs du Hertha Berlin, les avis restent partagés. Selon le Berliner Kurier, le club n’aurait pas forcément souffert de son départ, soulignant un rendement irrégulier malgré quelques séquences de qualité. Le média allemand évoque même une réflexion interne autour d’un repositionnement plus bas sur le terrain, preuve que son rôle n’était pas totalement stabilisé.

« L’ampleur de la perte sportive reste discutable », résume le quotidien, qui insiste sur le fait que Cuisance a montré des éclairs de talent sans parvenir à s’imposer dans la durée. Un constat qui alimente les interrogations au RC Lens, où l’exigence de régularité est élevée dans un projet basé sur l’intensité et la discipline collective.

Cuisance avait fait flop à l’OM

Le milieu de 26 ans n’en est pas à son premier épisode de doute. Passé par l’OM entre 2020 et 2021, il n’avait pas réussi à s’imposer durablement dans un effectif alors en reconstruction, malgré des qualités techniques reconnues. Ce précédent continue de peser dans l’analyse de son profil par certains observateurs. Pour autant, au RC Lens, le staff voit aussi une opportunité.

Dans un effectif qui pourrait perdre plusieurs éléments créatifs, Cuisance représente un pari à faible coût relatif et à fort potentiel si sa régularité est retrouvée. Le club artésien a déjà prouvé par le passé sa capacité à relancer des joueurs en quête de rebond. Reste désormais à savoir si ce pari sera validé en interne. Entre prudence sportive et volonté d’opportunité sur le marché, le RC Lens doit trancher rapidement pour éviter de laisser filer un dossier qui reste accessible, mais loin d’être sans risque.