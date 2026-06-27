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FRANCE

RC Lens Mercato : une énorme surprise en attaque concoctée par Leca ?

Par William Tertrin - 27 Juin 2026, 12:40

Le mercato du RC Lens va sans doute encore réserver son lot de surprises. Après l’arrivée de Michaël Cuisance, un renfort offensif inattendu serait dans le viseur des Sang et Or.

Le mercato estival du RC Lens continue d’alimenter les spéculations. Alors que l’arrivée de Michaël Cuisance a été officialisée, une publication de Mohamed Toubache-Ter a immédiatement retenu l’attention des supporters lensois.

L’insider a publié un message assez énigmatique : « C’est très intelligent de la part de la cellule de recrutement de faire cela !! Avec en ligne de mire, une surprise offensive. »

Une déclaration qui a rapidement relancé toutes les hypothèses autour du prochain mouvement des Sang et Or.

Une « surprise offensive » qui alimente toutes les rumeurs

À ce stade, aucun nom n’a été avancé par Mohamed Toubache-Ter, et cette absence de précision laisse libre cours à toutes les interprétations chez les supporters. Même si le mercato ne fait que commencer à Lens, la direction sportive menée par Jean-Louis Leca risque, comme à son habitude, de surprendre.

Après avoir sécurisé son milieu de terrain avec un nouveau renfort, les dirigeants artésiens pourraient désormais concentrer leurs efforts sur le secteur offensif en frappant un gros coup, tout en rappelant que Thorgan Hazard est censé débarquer.

Reste désormais à savoir si cette fameuse « surprise offensive » se concrétisera dans les prochains jours. Une chose est certaine : les supporters du RC Lens suivront avec attention les prochaines annonces d’un mercato qui pourrait encore réserver quelques rebondissements.

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