Ciblé par l’ASSE au printemps, Arthur Piedfort (Westerloo, 21 ans) va sans doute devenir un joueur de l’AJ Auxerre.

L’ASSE va voir l’une de ses pistes les plus appréciées lui échapper. Ciblé au printemps par la cellule de recrutement des Verts, Arthur Piedfort est désormais en passe de poursuivre sa carrière… en Ligue 1, mais sous les couleurs de l’AJ Auxerre.

Piedfort lundi à Auxerre

Selon Sacha Tavolieri, un accord total a été trouvé entre le KVC Westerlo et l’AJA pour un transfert estimé à 5 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter différents bonus. Le milieu de terrain de 21 ans est attendu à Auxerre lundi afin de passer sa visite médicale avant de parapher un contrat de quatre saisons. Ce dénouement met un terme à une piste qui avait sérieusement été étudiée du côté de l’ASSE. Au printemps dernier, Arthur Piedfort figurait parmi les profils privilégiés par Kilmer Sports Ventures pour renforcer le milieu de terrain stéphanois.

Son âge, sa marge de progression et son volume de jeu correspondaient parfaitement à la stratégie mise en place par les nouveaux dirigeants, qui privilégient des joueurs jeunes, capables de prendre rapidement de la valeur. Auteur de prestations solides avec Westerlo, le Belge s’était imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs du championnat belge. Son profil complet, capable de récupérer des ballons tout en participant à la relance, avait convaincu plusieurs recruteurs, dont ceux de l’ASSE. Mais face à la concurrence et à la capacité financière d’Auxerre, le dossier a progressivement échappé aux Verts.

Cathro attend son heure à l’ASSE

Ce transfert illustre une nouvelle fois la difficulté pour l’ASSE de concrétiser certains dossiers très convoités. Si le club stéphanois continue d’explorer de nombreuses pistes afin de renforcer son effectif, certaines cibles voient leur valeur grimper rapidement, compliquant les négociations. Avec un montant avoisinant les 5 millions d’euros, Arthur Piedfort représentait un investissement conséquent.

Pour autant, ce revers ne remet pas en cause la stratégie de Kilmer Sports. Les dirigeants stéphanois poursuivent leur travail sur plusieurs profils afin d’offrir à Ian Cathro un effectif compétitif. Le marché est encore long et l’ASSE entend bien continuer à se montrer active pour renforcer un secteur du milieu de terrain considéré comme prioritaire.