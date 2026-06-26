ASSE : Saint-Étienne cartonne encore, même loin de la Ligue 1

Reléguée sportivement il y a trois ans, l’ASSE n’a pas perdu son aura. Bien au contraire. Malgré les saisons en Ligue 2 et les frustrations accumulées, le club stéphanois continue de bénéficier d’une image extrêmement forte auprès des amateurs de football. Une preuve supplémentaire que les Verts restent un monument du football français.

70 % des fans de football ont une image favorable de l’ASSE

Selon un article publié par le club, basé sur le baromètre LFP/Ipsos BVA de décembre 2025, près de 70 % des personnes intéressées par le football déclarent avoir une image favorable de l’AS Saint-Étienne.

Une donnée très forte pour un club qui a traversé des années compliquées sur le plan sportif. Sur les quatre dernières saisons, l’ASSE aurait même gagné l’équivalent de 3,4 millions de personnes supplémentaires ayant une image positive du club.

Autrement dit, les difficultés sportives n’ont pas entamé l’attachement autour des Verts. Elles semblent même avoir renforcé le lien entre Saint-Étienne et le public français.

Le Chaudron attire toujours autant

Cette popularité ne se limite pas aux sondages. Elle se retrouve aussi dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Les supporters stéphanois parcourent en moyenne 135 kilomètres pour assister à un match et reviennent huit fois par saison au stade.

Le peuple vert arrive également très tôt : en moyenne, les spectateurs sont présents 1h32 avant le coup d’envoi et consacrent près de sept heures à l’ensemble de leur expérience autour d’un match de l’ASSE.

Surtout, l’intention de revenir atteint 100 %. Une statistique qui illustre parfaitement la fidélité exceptionnelle du public stéphanois, malgré les déceptions sportives.

Un public plus féminin et plus diversifié

Le public de l’ASSE évolue aussi. Les femmes représentent désormais 20 % des spectateurs à Geoffroy-Guichard, soit une hausse de cinq points depuis 2022. Un record qui confirme que le Chaudron attire un public toujours plus large.

Les 25-34 ans, les 55-64 ans ainsi que les foyers aux revenus supérieurs à 4 000 euros mensuels sont également en progression. L’ASSE ne repose donc pas uniquement sur son histoire et ses supporters historiques : le club continue d’élargir sa base et de séduire de nouveaux profils.

L’ASSE cartonne aussi sur les jeux vidéo

La ferveur dépasse largement les tribunes. Sur EA FC 25, près de 81 000 joueurs ont choisi l’ASSE comme équipe favorite, pour plus de 14 millions de matchs disputés avec les Verts cette saison.

Même constat sur MPG : 75 % des utilisateurs auraient sélectionné au moins un joueur stéphanois dès le premier tour de mercato. Sept joueurs de l’ASSE figureraient même dans le top 20 des plus achetés.

Malgré la Ligue 2, l’ASSE reste donc un club qui compte, qui attire et qui fait rêver. Sportivement, les Verts veulent retrouver l’élite. Mais dans les cœurs, ils n’ont jamais vraiment quitté le premier plan.